Fête des mères : effervescence chez Cadeaux.com à Laval

Cadeaux.com le leader français du cadeau personnalisé sur le net et basé à Laval double son activité pendant la période de la fête des mères. Le site enregistre également déjà des commandes pour la fête des pères.

Le site de cadeaux personnalisés Cadeaux.com crée en 2000 et leader du marché français est basé à Laval. Pour la fête des mères le site internet double son activité. Vingt-mille cadeaux sont commandés et déjà dans le lot, il y a des commandes pour la fête des pères. Lors de cette période le site réalise 10% de son chiffre d'affaire annuel.

L'entreprise est en pleine croissance et Nathalie Barbaris la directrice du site de Laval a une explication toute simple "pour la fête des mères, les clients cherchent à reproduire les premiers cadeaux de la fête des mères, ceux fabriqués avec amour quand les enfants étaient petits. Le cadeau personnalisé s'inscrit dans cette logique, avec un message personnalisé qui va droit au cœur".

Les effectifs passent de 4 à 20 salariés

Sur l’ordinateur de Lætitia Lambert la responsable de production, les commandes défilent en temps réel et à toute vitesse "ah oui là c'est beaucoup plus que d'habitude! On passe d'ailleurs de quatre à vingt salariés, on est les petites mains des enfants qui commandent pour faire plaisir à leur maman"! Vingt-mille cadeaux sont commandés pour la fête des mères. Dans un atelier de l'usine, Émeline personnalise des coussins, des sacs, des gants anis, mais aussi des dessous de plats et des tabliers "surtout pour les papas qui s'occupent du barbecue!" sourit-elle.

Les clients veulent surtout personnaliser avec des photos - Émeline une salariée

La fête des pères déjà en ligne de mire

Il y a déjà des commandes pour la fête des pères "souvent des clients qui font une pierre deux coups en achetant et pour la fête des mères et pour la fête des pères" analyse la directrice du site Nathalie Barberis. Dans un autre atelier, un robot personnalise des vases, des bougies pour la fête des mères et pour la fête des pères des verres à whisky, des verres à vins et des boites sommeliers "souvent des prénoms et des messages personnalisés!" selon Nicolas qui supervise.

80% de clientes

Sur le site cadeaux.com, 80% des clients sont des clientes "dans la majorité des cas, c'est la femme qui achète pour son mari ou compagnon, son père et même son beau-père!" nous révèle Nathalie Barbaris la directrice. Conséquence, les ventes pour la fête des pères sont légèrement supérieures à celles pour la fêtes des mères. Début juin avant la fête des pères, le site cadeaux.com va multiplier par dix ses références pour passer de mille à dis-mille articles.