Fête des mères en Côte-d'Or : "retrouver ces moments perdus"

Une fête des mères qui tombe à pic ! Après deux mois de confinement et trois semaines de déconfinement, elle a lieu ce dimanche 7 juin 2020. L'occasion pour de nombreuses familles d'enfin se retrouver, après de longues semaines, voire de longs mois d'éloignement. C'est le cas de Marie-Jo, 66 ans, qui habite Talant dans la métropole dijonnaise. Ce dimanche, elle est invitée chez l'un de ses enfants, pour des retrouvailles familiales. "Une super journée à venir, avec les enfants et les petits-enfants", se réjouit-elle.

Pas vraiment la même saveur

Pour autant, cette fête des mères version 2020 aura un goût différent, pandémie oblige. "Plus de saveur ? Oui et non, répond Marie-Jo. Ce qui compte, c'est de passer une bonne journée tous ensemble, de retrouver ces moments-là qu'on a perdu, fête des mères ou pas fête des mères". Ce dimanche va marquer les retrouvailles de cette Talantaise avec sa famille, qu'elle a quand même brièvement pu revoir au moment du déconfinement, mais "dehors, dans le jardin".

Ce n'est quand même pas comme avant , il n'y a plus de bisous, plus de câlins, moi ça me manque

Fête des mères ... et gestes barrières

Même si la pandémie s'est pour l'instant calmée, Marie-Jo reste prudente. Et qui dit prudence, dit gestes barrières. "On va respecter, encore ... encore", soupire-t-elle. Une météo clémente lui faciliterait les choses. "J'espère qu'il va faire beau, ça veut dire qu'on serait dehors, explique-t-elle. Cela veut dire plus d'espace et des tables différentes". Reste la question des petits enfants : "ce n'est pas toujours évidement, forcément, au bout d'un moment, ils viennent vers vous, ce n'est pas facile de ne pas se toucher. Mais c'est mieux que rien, c'est le bonheur d'être ensemble".