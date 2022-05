Fête des mères : les Toulousaines restent très attachées aux colliers de nouilles de leurs enfants

Ces derniers jours, les enfants ont travaillé dur pour leur maman. Et pour cause, ce dimanche a lieu la traditionnelle fête des mères. Mais dans les salles de classe toulousaines et de France, des enseignants ont décidé de zapper les ateliers créations de cadeaux, au grand dam de parents.

Dans les rues de Toulouse, la fête des mères est toujours bien ancrée dans les têtes de mères de famille. "Je suis vieux jeu, mais moi, j'aime recevoir des cadeaux fabriqués par mes enfants à l'école", assure Clémence. Et pourtant, les choses bougent dans les écoles. "Cela fait sept ans que j'enseigne et je n'ai jamais organisé quoique ce soit pour la fête des mères", assure Eric. Cet instituteur toulousain n'est pas contre cette traditionnelle fête mais se demande " si c'est le rôle de l'école de participer à cela. Je ne sais pas ce que cela apporte aux élèves de faire un collier de nouilles. Et puis, nous avons beaucoup de famille où il n'y a plus qu'une maman et plus de papa. Qui dit fêter la fête des mères, dit fêter la fête des pères quelques semaines après, et là on sent un malaise chez les familles. Je n'ai pas envie de créer de souffrance chez mes élèves."

S'adapter plutôt que supprimer

Prendre en compte la situation des enfants issue de familles homoparentales et monoparentales ne passe pas chez tout le monde. "Je comprends l'idée mais je pense qu'il faut justement adapter les choses. Organiser plutôt une fête des parents ou faire faire un cadeau simplement pour une personne qu'on aime", assure Marine. La mère de famille est un peu déçue car à l'école primaire de sa fille Louane, on ne fabrique plus de cadeaux. "Je suis un peu déçue car quand j'étais petite à l'école je fabriquais des cadeaux pour ma maman. Forcément en tant que maman, j'aurais bien voulu connaître cela".

Si Marine fait avec, Raphael ne plaisante pas avec la tradition. Il est même monté au créneau lorsqu'il a su que rien n'était organisé dans l'école de sa fille. "Nous avons demandé à nous entretenir avec l'institutrice pour faire partager notre position. Face aux évolutions de la famille, on peut adapter la chose mais pas la supprimer. Je pense que l'école reste un lieu de neutralité et d'indépendance. À ce moment-là allons au bout des choses et supprimons Noel et les jours fériés!, s'insurge le père de famille.