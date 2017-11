Fête des morts : une permanence "deuil" à la paroisse de Lescar

A la paroisse de Lescar, une permanence est assurée par huit bénévoles qui, 7 jours sur 7, entrent en contact avec les familles endeuillées. Pour préparer les obsèques, mais avant toute chose apporter du réconfort.

Pour illustrer cette journée des morts au lendemain de la Toussaint, cette initiative de bénévoles au sein de la paroisse de Lescar. Ils sont huit a assurer "la pastorale du deuil", autrement dit une permanence par équipe de deux, 7 jours sur 7 pour aller soutenir les familles endeuillées qui envisagent des obsèques à l'église. Henriette Barbe a perdu son mari en 2008, subitement, dans un accident de la route. Ce soutien a été précieux pour elle.

J'ai vraiment apprécié. C'est très chaleureux. On y trouve du réconfort et du courage. C'est imprimé et je leurs dis encore merci — Henriette, veuve depuis 9 ans

On a entendu qu'au delà de préparer la cérémonie : les chants, les lectures, c'est bel et bien surtout un soutien moral. Marinette Balohé participe à cette permanence deuil depuis plus de 20 ans maintenant. C'est éprouvant bien sur, surtout quand le défunt est jeune. Mais elle dit que c'est surtout enrichissant.

C'est éprouvant, mais il faut s'en remettre à la prière, c'est ça qui nous sauve. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient beaucoup. Les gens qui souffrent vous apportent beaucoup aussi. Quand c'est de jeunes c'est très dur. Accompagner des bébés au cimetière. Accompagner des jeunes de 16 ans. On souffre beaucoup. Mais c'est ça la compassion : souffrir avec ceux qui souffrent—Les mots de Marinette