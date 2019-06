Fête des pères : les Castelroussins plutôt favorables à une fête des parents

Châteauroux, France

Cela ne vous aura probablement pas échappé, des pancartes sont affichées dans de nombreuses vitrines : c'est la fête des pères ce dimanche. Si vous avez des enfants, vous faites peut-être partie de ceux qui recevront un cadeau. Cette fête a été lancée en France en 1950 et elle est depuis ancrée dans les mœurs des Français. Mais la société évolue et les modèles de famille également. Ne faudrait-il pas remplacer la fête des pères et la fête des mères par une fête des parents ? Les Castelroussins y semblent plutôt favorables.

"La fête des parents, la fête de ceux qui s'occupent du gamin"

Michel a un fils de 7 ans et la fête des pères, cela lui fait chaud ni froid. Il voit donc d'un bon œil la fête des parents. "Ce n'est pas idiot, il peut y avoir deux papas avec un enfant ou deux mamans donc cela ne serait pas idiot de faire la fête des parents, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du gamin", affirme ce père de famille castelroussin, à la sortie de l'école Saint-Martial.

La fin de la fête des pères ou des mères pourraient donc intéresser les familles homoparentales mais également les familles monoparentales. L'idée plaît à Gaëlle, qui élève seule ses deux enfants. "Les enfants se sentiront moins seuls en sachant que leurs copains et copines fêtent la fête des pères et qu'ils mettent bonne fête papa, je t'aime papa, alors qu'eux-mêmes n'ont pas de papa au quotidien", souligne cette mère célibataire de 29 ans.

Mon petit garçon est triste de ne pas pouvoir fêter la fête des pères puisque son papa n'est plus disponible pour lui.

Gaëlle, une mère célibataire castelroussine

Rachida est également favorable à l'instauration d'une fête des parents même si elle a des doutes sur la forme que cela pourrait prendre. "_On est 2019, il faut s'adapter à l'évolution société_. Mais après, quel jour est décidé ? c'est la fête des parents mais c'est lequel ? ce sont que des mamans ou que des papas ? je ne sais pas comment on peut organiser tout cela", s'interroge-t-elle.

Il existe déjà une Journée mondiale des parents, proclamée par l'ONU en 2012. Le 1er juin, les parents du monde entier sont donc mis à l'honneur.