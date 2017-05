Fête des voisins 2017: à Dijon la rue Diebolt remet le couvert!

Une petite devinette: quel est l'évènement créé en France qui a rassemblé 8 millions de personnes dans notre pays en 2015? Et qui ce vendredi soir va souffler ses dix-neuvièmes bougies? Réponse: la fête des voisins! A Dijon, les habitants de la rue Diebolt sont fin prêts.

Verre de vin ou de jus d'orange à la main on estime que ce sont 8 millions de voisins qui ce sont retrouvés autour d'une portion de quiche, d'une pizza ou d'une salade en 2015 en France. Une fête lancée de manière un peu confidentielle en 1999 dans le XVIIe arrondissement de Paris par un certains Atanase Périfan -un dirigeant associatif âgé de 52 ans- avant de se généraliser sur tout le territoire national et même au-delà en 2000. Puisqu'on estime que ce sont près de 30 millions de personnes à travers le monde qui fêtaient aussi les voisins en 2015.

Gilles Peyrat a agrafé des affiches de la fête des voisins devant sa maison rue Diebolt à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Le but est de créer un sentiment d'appartenance à une rue, un quartier en permettant à des voisins de se rencontrer de façon conviviale. Il s'agit également pour les participants de rompre avec l'isolement qui gagnerait de plus en plus nos villes. A Dijon aussi on va faire leur fête aux voisins ce vendredi 19 mai 2017. Dans certains quartiers cette fête est même devenue une véritable institution. C'est le cas rue Diebolt -une petite rue résidentielle entre l'avenue Eiffel et la rue de Larrey au Sud-Ouest de la ville- où l'an dernier ce sont près de 80 personnes qui sont venues partager un moment en famille.

Des tables bout à bout au milieu de la rue!

Comme l'an dernier c'est Françoise et Gilles Peyrat qui organisent l'évènement cette année. Françoise explique le déroulement de ce rendez-vous très attendu dans le quartier: "chacun amène sa table et on les met toutes bout à bout au milieu de la rue; tout le monde apporte à manger ou à boire; l'année passée on a par exemple des familles portugaises qui ont emmenées des spécialités de leur pays l'an dernier!" Seule inquiétude pour les voisins, cette année encore, la couleur du ciel: "le seul problème c'est la météo, il est arrivé qu'on se réfugie dans un grand garage de la rue parce qu'il faisait mauvais... Et comme il y en a très peu dans la rue c'est vrai que c'est souvent sous le notre que l'on se réfugie!"

Françoise l'organisatrice de la fête des voisins rue Diebolt Copier

La fête des voisins un grand moment de l'année rue Diebolt pour Gilles Peyrat © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour que la fête soit plus belle, comme chaque année, la ville met à disposition des t-shirts, des ballons, des affiches, des flyers, et même des tables, des bancs et des chaises. Des barrières pouvaient également être prêtées "pour sécuriser votre emplacement de repas." Mais il est un peu tard pour en profiter car il fallait au préalable télécharger une fiche d'inscription à renvoyer au plus tard en mairie avant le 10 avril 2017.

Ce vendredi soir la rue Diebolt sera bloqué à la circulation © Radio France - Thomas Nougaillon

Reportage rue Diebolt les organisateurs sont prêts! Copier

Si la "Fête des voisins", également nommée "Immeubles en fête", a débuté avec 10 000 participants en 1999 et 800 immeubles du XVIIe arrondissement de Paris, aujourd'hui, en 2017, ce sont plus de 1 000 municipalités -dont Dijon- qui y prennent part de façon très active malgré une image parfois un peu "ringarde".