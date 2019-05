Fête des voisins 2019 : "Il peut y avoir un village à l'intérieur d'une ville"

Châteauroux, France

Vous allez peut-être prendre l'apéro avec vos voisins ce vendredi soir. C'est la vingtième édition de la Fête des voisins. Tous les riverains d'un même quartier, d'un même immeuble ou d'une même rue se réunissent pour trinquer tous ensemble une fois dans l'année. A Châteauroux, 33 rassemblements sont prévus. Mais tout ne se fait pas en claquant des doigts : des bénévoles motivés s'activent pour que cette Fête des voisins soit chaque année une réussite.

Du punch et de la convivialité

"Moi je ne pourrais pas vivre sans contact", confie Thérèse, 82 ans, qui habite rue de l'Indre et qui chapeaute depuis 8 ans la fête de son quartier. Comme les autres années, la Fête des voisins se fait chemin de la baignade, près des jardins. La mairie prêtent les tables et les chaises, les invités se chargent du reste. "C'est un apéritif participatif", explique l'enseignante à la retraite. "Moi je vais faire du punch, les voisins viennent à pied."

Dans le quartier des hameaux d'Argence, la première Fête des voisins a été initiée par Jean-Paul au début des années 2000. "On venait d'arriver dans le quartier et quand mon fils allait à l'école, il disait bonjour à tout le monde, mais personne ne lui répondait", explique ce Castelroussin. "Alors on s'est dit qu'on allait faire un bon planteur, qu'on allait boire un coup tous ensemble et que comme ça, on connaîtrait tout le monde."

Une année, on a fait la Fête des voisins sous les parapluies parce qu'il tombait des cordes" - Béatrice, une habitante du quartier des hameaux d'Argence.

"C'est festif, on est content de retrouver les voisins", confie Christian, retraité et lui aussi très impliqué dans cette Fête des voisins. "Le reste de l'année, on se dit bonjour et on échange quelques mots quand on se voit dans le quartier."

Beaucoup se mettent aux fourneaux pour l'occasion. "Cette année, c'est tortilla", lâche Béatrice, elle aussi co-organisatrice de l'événement. Et tant pis si le temps n'est pas vraiment celui de l'Espagne. "Un année on l'a fait sous les parapluies, il tombait des cordes et on a fini trempé mais on a tenu bon ! La convivialité fait oublier la météo."

Seule petit ombre au tableau, il y a eu moins de Fêtes des voisins organisées cette année à Châteauroux : 33 donc, contre 42 l'an dernier.