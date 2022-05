Fête des voisins : ils se sont rencontrés grâce à Nesquik et Obama

Ce vendredi 20 mai, c'est la fête des voisins. Un évènement organisé dans certaines rues ou par certains habitants de bourg pour retrouver ses voisins et (souvent) partager un repas ensemble. Pour Patrick et Thibault, c'est un peu tous les jours la fête, les voisins sont devenus amis.

Dans certains quartiers, les voisins vont se retrouver ce vendredi 20 mai pour la fête des voisins. Elle fait son grand retour après la crise sanitaire. Quelle est la définition d'un bon voisin ? Pour Thibault, c'est Patrick. La relation de voisinage avait pourtant mal commencé entre les deux dans cette impasse tranquille à Boulazac.

Des voisins qui s'entraident

Tout ça à cause de Nesquik et Obama, les deux chiens de Thibault :"Patrick gueulait car mes chiens aboyaient la nuit [...] c'était légitime", "j'ai le sang chaud [...] donc je suis allé le voir" renchérit Patrick. C'était il y a cinq ans lorsque Thibault est arrivé dans le quartier. Les deux hommes n'expliquent pas trop ce qu'ils se sont dit "c'est un détail" affirme Thibault mais ils en rigolent aujourd'hui car maintenant "il les garde quand je pars en vacances donc tout va bien". Les deux voisins se rendent service et dès qu'ils se voient, ils discutent un peu à travers le grillage. "Là je l'ai vu dans le jardin, je l'ai interpellé, ça ne me viendrait pas à l'idée de passer sans lui parler".

De voisins à amis

Et leur relation ne se limite pas à l'impasse de Boulazac, ils partagent une passion commune : "on aime faire du VTT donc ça nous arrive le dimanche de faire des sorties dans les bois, il y a en a pas mal en Dordogne" raconte Thibault "et après on boit un coup souvent, c'est déjà arrivé qu'on mange ensemble". Aujourd'hui, Patrick l'affirme, ils ne sont plus seulement voisins, ils sont amis.

En Dordogne, plusieurs fêtes des voisins sont organisées ce vendredi 20 mai :