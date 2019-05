Fête du pain : "il faut se battre pour que notre artisanat à la française perdure"

Ce lundi débute la fête du pain partout en France pour promouvoir le savoir-faire des boulangers de l'Hexagone. L'Ille-et-Vilaine compte plus de 500 de ces artisans.

Bretagne, France

Toute la semaine, c'est la fête du pain en France. Il s'agit de la 24ème édition de cet événement qui met en valeur le savoir-faire des artisans boulangers français.

Une profession qui compte plus de 500 représentants en Ille-et-Vilaine. Pour Jean-Maurice Monnier, le président de la fédération des artisans-boulangers du département, cette fête est essentielle. "Chacun peut proposer des nouveaux pains, des visites de son commerce et des opérations commerciales". Le métier a bien changé en 50 ans rappelle-t-il et "il faut se battre pour que notre artisanat à la française perdure. Il y a un risque que ce pain artisanal soit remplacé par du plain industriel" selon Jean-Maurice Monnier.

Il y a peu de problèmes de recrutement selon le président de la Fédération des artisans boulangers d'Ille-et-Vilaine même si le métier peut faire peur et est exigeant. "C'est peut être pas assez connu".

Les boulangers qui ont dû s'adapter à une nouvelle demande. "Le boulanger est près de sa clientèle donc c'est normal qu'il réponde à la demande en pain bio ou sans gluten".