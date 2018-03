La mairie du Mans a confirmé ce vendredi sa décision de transférer la fête foraine dans la zone du Panorama. Après les violences et l'important dispositif policier déployé au début du mois aux Jacobins, Jean-Claude Boulard assure "ne pas pouvoir prendre le risque" que cela se reproduise.

C'est officiel : la ville du Mans ne veut plus de fête foraine aux Jacobins, après les affrontements qui ont marqué celle du printemps. Dès la prochaine édition, à la Toussaint, les attractions sont priées de s'installer dans la zone du Panorama, près du circuit.

Les forains connaissent déjà bien l'endroit pour l'avoir utilisé cinq ans, pendant les travaux des Jacobins. Mais certains ont fait savoir qu'ils voulaient rester en centre-ville. Il n'y a de toute façon pas le choix, pour le maire Jean-Claude Boulard : "Le préfet m'a dit qu'il ne pourrait pas mobiliser autant de moyens de police en permanence. J'ai écrit aux forains il y a deux jours. C'est dans l'intérêt de tous que cette fête aie une bonne image."

Les forains aussi ont à gagner de ce déménagement, assure Renée Kaziewicz, l'adjointe déléguée notamment à la fête foraine : "Davantage de surface, une seule entrée plus facile à contrôler. Avec le tram à 500 mètres, d'éventuels fauteurs de trouble peuvent difficilement partir en courant. Et les forains peuvent installer leurs caravanes juste à côté, c'est plus pratique".

La ville prévoit d'ici à la Toussaint quelques travaux d'entretien du parking rouge, qui accueillera les attractions. En parallèle les Quinconces seront remis dans leur état d'origine, avec notamment la reconstruction d'un escalier détruit pour faire de la place à un manège, et la plantation de deux arbres qui avaient été arrachés.