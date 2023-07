Fête nationale 2023 : les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime adaptent leurs transports en commun

Les festivités des 13 et 14 juillet, pour la fête nationale en France, sont parfois aussi synonymes de débordements dans les rues. En ajoutant le risque de potentielles violences après les émeutes survenues en France et en Normandie fin juin , les autorités s'adaptent.

Pas de bus à Evreux après 19 heures, jeudi

Les transports en commun s'arrêtent à 19 heures à Evreux et dans son agglomération, jeudi 13 juillet, précise la préfecture de l'Eure. Cependant, une navette est maintenue pour les spectateurs souhaitant assister au feu d'artifice tiré jeudi soir depuis le stade Roger Rochard, rue Jean-Bouin, à Evreux.

Les bus de la Communauté d'agglomération Seine-Eure, à Louviers ou à Val-de-Reuil notamment, s'arrêtent eux à 21 heures jeudi soir. Des "mesures de précaution", indique la préfecture, qui précise que ces dernières devraient être reconduites pour le soir du 14 juillet.

Un simple dispositif de sécurité à Rouen et au Havre

En Seine-Maritime en revanche, les transports en commun prévoient de circuler normalement pour les festivités du 13 et 14 juillet. Le but : "permettre aux habitants de pouvoir profiter des feux d'artifice et autres événements", précise la préfecture de la Seine-Maritime. Un dispositif de sécurité a été mis en place, comme tous les ans : en cas d'éventuelles tensions, les autorités pourraient décider de stopper la circulation des transports dans la soirée, si nécessaire.