Fête nationale à Niort : découvrez le programme et les conditions de circulation pour les festivités

Pour la fête nationale, la ville de Niort organise un feux d'artifice et un grand bal populaire. Des arrêtés concernant la circulation et le stationnement ont été pris pour cette soirée du 14 juillet autour des jardins de la Brèche.

"Et si on parlait d'amour". Voilà le thème du grand feu d'artifice organisé pour les festivités du 14 juillet à Niort. Le feu d'artifice sera tiré depuis les Jardins de la Brèche, le 14 juillet à 23 heures. "Le spectacle sera rythmé par des mots et des mélodies à faire battre le cœur et pétiller les yeux", précise la municipalité. Il devrait durer une vingtaine de minutes avant de laisser la place au grand bal populaire, organisé jusqu'à 1h30.

Avec ces animations, les conditions de circulation et de stationnement seront largement modifiées dans le centre-ville de Niort. Dans la soirée du 14 juillet, de 22 heures à 0h30, il est interdit de circuler :

rue Rabelais,

avenue de Verdun,

rue de Saint-Maixent,

rue Viala,

rue de l’Ancienne-Poudrière,

rue Barra,

avenue Bujault,

avenue des Martyrs-de-la-Résistance,

rue du 14-Juillet entre la rue Emile-Cholois et la rue Terraudière,

avenue de Paris entre l’avenue des Martyrs-de-la-Résistance et la rue Terraudière,

rue Marcel-Paul,

rue Alsace-Lorraine entre la rue Bernard d’Agesci et l’avenue des Martyrs-de-la-Résistance,

avenue de Limoges entre la rue du 14-Juillet et la rue François-Proust.

Le stationnement est également interdit le 14 juillet avenue de Limoges entre la rue du 14-Juillet et la rue Paul-François Proust et rue du 14-Juillet entre la rue Barra et la rue Viala. L'arrêté entre en vigueur de 8 heures le matin du 14 juillet à 0h30.