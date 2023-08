Fête nationale de l'Ukraine : un rassemblement de soutien prévu à Poitiers ce soir

Jour de fête nationale ce jeudi 24 août pour l'Ukraine. Le pays célèbre l'indépendance de la Russie, proclamée le 24 août 1991, et qui a précipité la chute de l'empire soviétique. Ce soir, à 18h, un rassemblement en soutien à l'Ukraine est organisé à Poitiers, place de la mairie, à l'appel de l'association "Ukraine Libre Poitiers".

ⓘ Publicité

Un an et demi après le début de l'invasion russe, la guerre continue de s'enliser en Ukraine. Un peu plus de 565 ressortissants ukrainiens (dont 175 mineurs) ont trouvé refuge dans la Vienne depuis le début du conflit. L'intégration est loin d'être évidente. Même si les jeunes apprennent plus facilement la langue que leurs parents, certains se sentent isolés. C'est le cas pour Stépan, inscrit au collège. "Je ne parle pas encore très bien français. C'est difficile pour moi. Je n'ai pas beaucoup d'amis."

"Une tragédie collective"

Quand il n'est pas à l'école, l'adolescent, atteint d'un cancer, est à l'hôpital. Sa mère s'occupe de lui. Arrivée à Poitiers en mars 2022 avec son fils, quelques semaines après le début du conflit, elle n'a pas réussi à trouver un travail. "J'ai essayé, mais avec mon niveau de langue et ma situation, je n’ai même pas pu être embauchée comme femme de ménage. J'ai compris aujourd’hui qu'il faudra des années et des années pour maîtriser la langue correctement et avoir les diplômes ou les certificats nécessaires pour trouver un travail. Je ne peux pas faire ça. Je souhaite retourner en Ukraine. Et rejoindre ma famille. Que l'on soit ensemble là-bas."

Tous les jours, elle prend des nouvelles de ses parents et de son fils aîné encore en Ukraine. Son mari est resté là-bas également. Il travaille comme ingénieur nucléaire. Cette semaine, il a obtenu la permission de venir en France pour voir son épouse et son fils malade. L'éloignement est très difficile à vivre. "C’est une grande tragédie. Pas que pour moi. Mais pour tous les Ukrainiens. Toutes les familles qui sont séparées aujourd’hui. C’est un déchirement. Une tragédie collective," explique le père de famille. Leur souhait à tous les trois : que la guerre se termine au plus vite. Et vivre de nouveau ensemble en Ukraine.