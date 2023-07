Fête nationale : la carte des feux d'artifice en Isère pour le 14 juillet

Le ciel isérois va crépiter jeudi 13 et vendredi 14 juillet. De nombreuses communes du département organisent des feux d'artifice à l'occasion de la Fête nationale et ont imaginé différentes animations. France Bleu Isère rassemble sur une carte les principaux spectacles pyrotechniques du département.

ⓘ Publicité

Des drones à la place du feu d'artifice à Voiron

Du côté de Voiron, on mise sur un spectacle innovant. 200 drones vont remplacer le feu d'artifice pour éviter tout risque d'incendie. "L'année dernière, on était sous le coup d'un arrêté préfectoral qui nous empêchait de tirer le feu d'artifice pour cause de sécheresse" explique le maire, Julien Polat. "On a la particularité d'avoir des espaces qui se prêtent au tir de feu d'artifice qui sont très largement boisés. Cette année, même si on n'est pas sous le coup d'un arrêté sécheresse, très sincèrement, on n'aurait pas tiré le feu d'artifice en ce moment parce que c'est quand même très sec et on craint les conséquences que le tir pourrait avoir."

Les drones vont donc prendre le relai et "dessinent dans le ciel des animations lumineuses pour un spectacle son et lumière." décrit Julien Polat. "Cela ne provoque évidemment pas d'étincelles, pas de risque incendie, et aussi moins de nuisances en matière d'explosion qui peuvent éventuellement perturber la faune dans des milieux qui sont assez largement naturels."

Légende de la carte

Les feux d'artifice indiqués sur notre carte par un marqueur jaune auront lieu le soir du 13 juillet. Ceux désignés par un marqueur orange, le soir du 14 juillet. Le feu d'artifice du lac de Paladru, reporté suite à un soucis technique du côté de l'artificier, est donc indiqué avec une croix. Vous accéderez à cette carte en cliquant sur le lien ci-dessous :