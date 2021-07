Fête nationale : la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique en Dordogne

Attention aux différentes interdictions autour de la fête nationale du 14 juillet en Dordogne. La préfecture a pris plusieurs arrêtés pour interdire la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique à partir de ce mardi 13 juillet, 20 heures ; et la distribution, vente, achat ou transport de combustibles domestiques.

Alcool interdit sur la voie publique

La consommation d'alcool est interdite sur la voie publique, en dehors des bars et restaurants, le mardi 13 à partir de 20 heures, jusqu'au mercredi 14 juillet, 8 heures. La même mesure sera valable à partir du mercredi 14 juillet, 20 heures, jusqu'au jeudi 15, 8 heures.

Artifices et combustibles

Comme chaque année pour la fête nationale, la vente, détention et utilisation d'artifices est également interdite sur la voie publique, quelle que soit la catégorie de ceux-ci. La mesure est valable à partir de ce mardi 13 juillet, jusqu'au jeudi 15, à 8h. Dans les lieux privés, la préfecture rappelle que l'utilisation d'artifices doit se faire dans le respect des mesures de sécurité.

Protoxyde d'azote

En plus de ces mesures habituelles, la préfecture de la Dordogne a interdit, depuis le lundi 12 juillet, la possession de cartouches contenant du protoxyde d'azote pour les mineurs. Utilisé pour faire de la chantilly, ce gaz est aussi appelé "gaz hilarant" et de plus en plus souvent utilisé comme euphorisant. La préfecture rappelle les dangers de cette pratique, comme "l'asphyxie, la perte de connaissance, les brûlures ou encore les troubles psychiques".