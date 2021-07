Fête nationale : quatre pompiers de l'Eure sur les Champs-Elysées à Paris pour le défilé du 14 juillet

La joie, la satisfaction et la fierté, toutes ces émotions se lisent sur les visages de Maxime, Claire, Nathan et Mélanie. Les quatre pompiers de l'Eure ont été sélectionnés parmi une centaine d'autres soldats du feu pour participer et surtout défiler lors de la fête nationale, ce mercredi 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris.

"Un rêve d'enfant"

"C'est pour nous un plaisir, une fierté, un honneur même de pouvoir représenter les sapeurs-pompiers de France, les 250.000 pompiers de France", sourit Maxime. Avec ses collègues, ils participent tous pour la première fois à ce défilé. "C'est un rêve d'enfant, depuis tout petit, je regarde le défilé. J'ai des parents qui ont été sapeurs-pompiers également, j'ai baigné dedans," poursuit-il.

Ils ont obtenu leur place après des sélections départementales et régionales. "C'est une grande fierté d'arriver au bout", renchérit Maxime. "Une double fierté parce que les femmes sont mises à l'honneur cette année donc on représente les femmes sapeurs-pompiers de France", explique Mélanie.

En France, les sapeurs-pompiers comptent dans leur rang 16% de femmes. Dans l'Eure, une femme sur cinq est pompier. Ce défilé peut susciter des vocations. "Une femme a sa place sur les Champs-Elysées autant qu'un homme mais que ce soit pour des petites filles ou petits garçons, l'uniforme du pompier fait toujours rêver", se réjouit Claire.

"On a la chance de représenter la modernité des pompiers de part la présence de femmes mais aussi l'ancienneté, on défile avec nos casques traditions donc ça reste vraiment une fierté de représenter le passé et l'avenir et de leur mettre plein d'étoiles dans les yeux", conclut Claire.