Enzo, 14 ans, raconte son anniversaire confiné à Plaisance-du-Touch

Pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire en ce moment, le confinement lié au coronavirus rend cet événement un peu particulier. C'est une fête qui ressemble peu à ce qui avait été imaginé. C'est encore plus vrai quand il s'agissait d'un anniversaire organisé avec la famille ou les amis. C'est donc aujourd'hui souvent l'occasion d'un apéro virtuel ou d'une réunion tranquille à la maison en famille en attendant de pouvoir se rattraper après la fin du confinement pour planifier une fête digne de ce nom.

Près de Toulouse, Enzo a fêté ses 14 ans le dimanche 19 avril 2020, à Plaisance-du-Touch. C'était évidemment un peu différent des années précédentes. D'habitude, Enzo le fête avec sa cousine. Cette fois-ci, c'était sans elle, sans les grands-parents, sans les oncles et tantes mais avec ses frères et ses parents. Enzo raconte en souriant : "Ça s'est plutôt bien passé mais c'est vrai que je n'ai pas reçu de cadeaux que j'avais choisis, et je n'ai pas pu voir la famille, mais je les ai eus au téléphone !"

Enzo a fêté ses 14 ans en plein confinement à Plaisance-du-Touch Copier

Quand on demande à Enzo ce qu'il a préféré pour son anniversaire, il répond sans hésiter : "Jouer avec mes frères et quand papa m'a demandé ce que je voulais manger le midi et le soir, j'ai eu le choix de ce que je voulais ! Il y a eu frites et rôti le midi, et gratin de pâtes le soir."

Le fils aîné de la famille a donc été gâté, ses deux petits frères Elio et Lino lui ont offert une carte de foot : "Une très bonne carte ! C'est Valentin Rongier, milieu de terrain à Nantes !" Même si Enzo a trouvé que cet anniversaire s'était très bien déroulé, ses frères ont tout de même trouvé ça différent : "Il n'y avait pas la famille et tout, c'était un peu moins bien, il y avait moins de monde et donc ça parlait moins !" Leur père a ajouté en riant que "ça ressemblait effectivement plus à un dimanche classique qu'à un anniversaire, parce qu'il manquait les débats animés à table sur la politique ou le rugby."