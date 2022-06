PHOTOS - Fêtes d'Hasparren : après deux ans de pandémie, presque un retour à la normale

C'est presque un retour à la normale, après deux étés privés des fêtes patronales : à Hasparren, comme à Saint-Pierre-d'Irube ou Saint-Jean-de-Luz, ce week-end a marqué la reprise des festivités pour la première fois depuis 2019. Avec des éditions annulées en 2020 et 2021, ou largement tronquées, l'impatience était présente, parmi les habitants comme parmi les musiciens de la tamborrada qui a de nouveau défilé dans le centre-ville.

Presque un retour à la normale

"Ca m'a manqué quand même !" lance Michelle, venue avec son frère et un amie. La retraitée, native d'Hasparren, n'a pas pour habitude de louper l'événement. "Cette ambiance, c'est irremplaçable, renchérit Maïté, qui vit sur place depuis 40 ans. Ce qui est très agréable, c'est de voir nos enfants et petits-enfants qu'on intègre à la fête". Certains parmi les plus jeunes participent ainsi pour la première fois, dans les poussettes, aux côtés de leurs parents. "Les fêtes d'Hasparren ont toujours signé la fin des études et le début de l'été, lance Jean-Louis. Ce sont les deux années qu'on a vécu là qui étaient anormales !"

Les enfants de la tamborrada ont fait résonner leurs tambours dans le centre-ville d'Hasparren © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"La satisfaction, c'est de voir le sourire sur les lèvres des gens", pour Hugo Diratchette, du comité des fêtes. "Ca nous tenait à cœur de relancer les fêtes, de sortir de ce contexte compliqué et de ces deux ans pesants, précise-t-il. On sentait qu'il y avait une morosité qui s'installait un peu dans le village, un manque d'activités." En 2021, le comité avait tenu à organiser une journée de concerts, sous protocole sanitaire, "mais c'est un soulagement de ne pas avoir ces contraintes" cette fois, lance Hugo Diratchette.

30 ans de la Tamborrada

Pour les musiciens qui participent à la tamborrada (défilé de tambours et fanfare), qui fête ses 30 ans, la reprise des fêtes est aussi une bouffée d'oxygène. "On est vraiment contents de se retrouver tous cette année, dans la rue, assure Emmanuelle, de pouvoir _partager ces moments conviviaux, transmettre nos traditions et notre folklore._" Le groupe de danse Elgar Oinko aussi a répondu présent spontanément. "C'est vraiment le retour à la normale ! se réjouit Maider. C'est vraiment une tradition, donc arrêter pendant deux ans, ça faisait bizarre." "Ca fait deux ans qu'avec la crise sanitaire, on n'a pas pu faire les fêtes, donc c'est un vrai plaisir", ajoute Laetitia, une autre danseuse.

Les différents groupes qui composent la tamborrada n'avaient pas joué depuis l'été 2019 à Hasparren © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Les associations se sont particulièrement mobilisées pour cette édition des fêtes d'Hasparren souligne Hugo Diratchette. "Il y a eu un engouement, que ce soit des associations musicales ou culturelles, surtout celles qui se sont créées pendant le Covid", explique-t-il. Le comité des fêtes s'est lui-même renouvelé à 80% avec des jeunes qui organisaient leurs premières fêtes. Du côté de l'organisation comme de la fréquentation, "c'est _une phase de transition, un premier grand pas, et je pense que les choses reprendront un cours normal dans les années qui suivront_", conclut Hugo Diratchette.