Fêtes d'Orthez : les plus jeunes s'initient aux cultures taurines

Les fêtes d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques) battent leur plein jusqu'à lundi. Ce samedi, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir les cultures taurines grâce à des ateliers de corrida et de course landaise. Un moment propice à l'amusement mais aussi à la transmission des traditions.

Après deux ans d'absence à cause du coronavirus, les fêtes d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques) battent leur plein depuis ce vendredi 22 juillet, et jusqu'à lundi 25 juillet inclus. Parmi les animations au programme : une initiation aux jeux taurins pour les plus jeune. Entre 4 et 14 ans, une cinquantaine d'enfants ont pu découvrir ou redécouvrir la corrida et la course landaise à travers des ateliers ce samedi matin. C'est la deuxième fois que sont organisés ces ateliers, c'est l'occasion, pourquoi pas, de susciter des vocations mais aussi de transmettre les traditions.

Course landaise et tauromachie espagnole au menu

Au cœur de l'arène d'Orthez se trouvent une cinquantaine d'enfants, une armée de petits garçons et de petites filles aux couleurs des feria, habillés de rouge et de blanc. Baptiste, en plus, est lui armé d'une cape rose et jaune. Il s'entraîne à éviter un petit taureau en bois. L'atelier est centré sur la culture taurine espagnole et notamment les fondements de la corrida. "Tu mets la cape sur le côté, et tu tournes sur toi-même quand le taureau fonce sur la cape" explique le petit garçon. .

Pour s'entraîner à la tauromachie et à l'art taurin espagnol, les enfants utilisent des petits taureaux de bois. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un peu plus loin, Brandon s'essaie lui à la course landaise et au rôle d'écarteur : "il y a quelqu'un qui tire là-bas. La vache va essayer de faire tomber l'écarteur et l'autre doit faire tourner la tête de la vache, qu'elle dévie, qu'elle n'aille pas sur lui". Tour à tour les enfants jouent la vache , l'écarteur et le sauteur.Pour bien former aux courses landaises un autre atelier permet aux enfants d'apprendre à esquiver les vaches, elles sont représentées par une énorme balle, sur laquelle l'enfant doit apprendre à sauter et à correctement se récupérer.

Les enfants apprennent les bases de la course landaise, comme par exemple le rôle d'écarteur. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Transmettre la passion, casser les préjugés

Élodie a aussi amené ses petits, même s'ils connaissent déjà tout ça sur le bout des doigts. Les cultures taurines, françaises et espagnoles, c'est dans l'ADN de la famille. Pour autant, ces ateliers permettent d'élargir le public et de transmettre les traditions selon cette maman. "Cela peut permettre à des enfants d'avoir une passion pour ce sport. Et donc après, il faut aussi prévoir de futurs écarteurs, des futurs sauteurs et aussi des futurs matadors" explique Elodie, pour qui ces ateliers permettent aussi de casser quelques préjugés à l'heure où les jeux taurins sont sources de polémiques.

De son côté, Jacques Milhoua, l'un des organisateurs, par ailleurs professeur d'Histoire rappelle que ces activités sont des traditions locales "qui ont plus deux siècles à Orthez, et du point de vue espagnol, un siècle quand même. Ce n'est pas nouveau, ce sont des jeux traditionnels". L'objectif est de s'amuser donc, mais aussi pour les plus anciens, les ainés, les passionnés de faire "découvrir aux jeunes et on transmet au moins la curiosité. Après, ils aiment, ils n'aiment pas, ils sont libres" confie Jacques Milhoua.

À l'issue des ateliers, les enfants ont eu droit à une démonstration de course landaise par des écoles taurines. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le clou du spectacle a été offert aux enfants par des écoles taurines. Elles ont réalisé des démonstrations avec une vache landaise (photo ci-dessus) et un jeune taureau (vidéo ci-dessous) à l'appui.

