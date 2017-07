Fêtes de Bayonne : 1.5 millions de verres Ecocup pour nous désaltérer

Depuis 2010 l'entreprise Ecocup fournit tous les verres recyclables des fêtes de Bayonne. Cette année 1.5 millions de verres sont à disposition des cafetiers et restaurateurs de la ville.

Après les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan, l'entreprise Ecocup a élu domicile à Bayonne cette semaine. Depuis sept ans l'entreprise créée en 2008 fournit l'intégralité des verres recyclables à la ville. Une énorme machine qui n'arrête pas pendant cinq jours.

Déjà 800 mille verres distribués

Depuis mercredi, jour de l'ouverture des fêtes de Bayonne, Ecocup a déjà distribué 800.000 verres aux professionnels bayonnais. L'entreprise a remporté l'appel d'offre de la mairie pour fournir les 250 cafetiers et restaurateurs des fêtes de Bayonne. Ecocup pense fournir environ 1.5 millions de verres sur les cinq jours " mais on espère en écouler jusqu'à 2 millions d'ici la fermeture" dit son responsable régional Loïc Van Van de Wiele.

Des verres consignés et lavés par Ecocup

Toute la mission d'Ecocup est de livrer et laver les verres aux professionnels pendant les cinq jours "il faut toujours calculer en fonction des retours si dans deux jours on va manquer de tel ou tel produit, faut toujours calculer, c'est ça le plus grand stress" explique Loïc Van de Wiele.

L'entreprise est installée à côté de la salle Lauga le temps des fêtes de Bayonne. Sous une grande tente blanche elle a installé son lave-vaisselle géant "une invention d'Ecocup" aime à préciser Loïc Van de Wiele "c'est un fourgon qui est relié à une remorque et sur cette remorque il y a une machine à laver et dans le camion il y a la machine à sécher les verres".

Tous les verres sont consignés, un euro payé par le client et remboursé une fois le verre rapporté. Des verres, pour certains, avec l'affiche 2017 des fêtes de Bayonne. Les autres sont des années précédentes.

Donnez votre verre à une association

Vous pouvez faire une bonne action avec votre verre Ecocup. Vous pouvez le donner à l'association Haur Eri qui rend visite aux enfants malades de l'hôpital de Bayonne. Chaque verre récupéré par l'association lui rapportera 80 centimes. Des fonds qui permettront de financer les animations à l'hôpital. L'association a installé deux grands containers sur le carreau des Halles.

