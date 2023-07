Fêtes de Bayonne 2023 : plus de musiques vivantes, plus de transports, plus de sanitaires, moins de bruit

Plus de concert, plus de musique vivante, c’est clairement l’ambition de la ville de Bayonne cette année. Le programme des Fêtes 2023 était présenté ce mardi comme de coutume. Le budget est le même que l'an dernier : il avoisine les trois millions deux cent mille euros. C’est en partie la conséquence de l’inflation galopante et c’est ce qui justifie, aux yeux de la mairie, l’augmentation du coût du bracelet à 12 euros cette année. 18 % de ce budget est consacré aux animations sur ces cinq jours et nuits de fête.

Les changements côté animations

L'affiche des Fêtes de Bayonne 2023 © Radio France - Céline Arnal

1 000 musiciens, 75 groupes, 30 bandas seront ainsi sous contrat avec la ville pour animer les rues de jour comme de nuit. Les grandes scènes de concert sont maintenues : place Paul Bert, place de la Liberté - qui a trouvé son public l’an dernier - et sur le carreau des halles, où cette année la scène sera dos à la Nive et non adossée aux immeubles. La chasse sera faîte aux sonorisations de rue trop fortes. La police verbalisera, prévient le maire Jean-René Etchegaray. Un arrêté municipal sera pris pour abaisser les décibels. Jusqu’à 98 décibels étaient tolérés l’an dernier. Cette année, ce sera 92 décibels en journée et 95 décibels la nuit.

Un concert « il était une fois les fêtes » sera donné pour la première fois le mardi 25 au soir, place de la liberté

La foulée du festayre partira un peu plus tôt mais surtout ne franchira pas l’Adour cette année. Les coureurs ne prendront pas le Pont Grenet, ils iront tout droit en direction de la sous-préfecture et arriveront par l’arrière de la mairie de Bayonne.

Le mercredi des Fêtes de Bayonne, au petit matin, les marcheurs se donnent RDV au phare de Biarritz pour marcher jusquà Bayonne le long du littoral. © Radio France - Céline Arnal

La porte de Mousserolles sera investie pour la première fois. Y seront proposées des animations de jour comme de nuit par les différentes associations réunies autour du club Leo Lagrange

Du 17 au 21 juillet, la salle Lauga accueillera des cours pour apprendre à danser les mutxiko. Répétition géante le vendredi 21 sur la place Jacques Portes.

La journée des enfants se passera bien à la Poterne comme tous les ans, même si des aménagements seront effectués selon l’avancée des actuels travaux sur le site. La scène sera déplacées vers la Place Jacques Portes.

Le jeudi, c'est traditionnellement la Journée des Enfants aux Fêtes de Bayonne. Petits et Grands ont RDV à la poterne pour un pique-nique et des jeux © Radio France - Céline Arnal

Les 30 ans de l’académie du chocolat sera notamment célébrée via le Corso.

Gérer les flux de population

L’inconnu, c’est la fréquentation. 1 200 000 festayres comptabilisés l’an dernier. 470 000 personnes à la dernière Foire au Jambon à Pâques, la municipalité s’attend à ce qu’il y a ait beaucoup de monde cette année encore.

L’accès aux sanitaires sera encore densifié avec l’installation de 80 toilettes supplémentaires, réparties sur les trois quartiers de la ville.

Les toilettes sont rares aux Fêtes de Bayonne © Radio France - Céline Arnal

L’offre des bus sera accrue. Vingt-trois lignes dédiées seront actives le soir (à partir de 20h30), 109 véhicules mobilisés. Le système de deux gares routières a bien marché l’an dernier, il est renouvelé à l’identique : place des Basques pour les lignes urbaines et sur le quai de Lesseps pour les lignes interurbaines. Les bus rouleront une heure de plus, jusqu’à 4 heures du matin. Un système de pass (avec bracelet) à 20 euros pour les cinq nuits sera mis en place. A l’unité, les trajets resteront à 8 euros. Ce sera gratuit pour les abonnés du réseau txik-txak.

Plus de trains aussi, l’offre sera triplée du mercredi au dimanche par rapport à l’an dernier entre Dax et Bayonne et entre Hendaye et Bayonne (dans les deux sens)

La sensibilisation sera de mise cette année encore avec cette nouvelle série d'affiches © Radio France - Céline Arnal