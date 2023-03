Fêtes de Bayonne : un illustrateur breton choisi pour l'affiche des fêtes 2023

C'est tous les ans une tradition. A été dévoilée ce vendredi matin en mairie de Bayonne, l'affiche des Fêtes de Bayonne 2023. C'est l'œuvre de Régis La Joie qui a été choisie parmi les cinq affiches finalistes. Le public et la commission des fêtes ont été d'accord. Régis La Joie est un illustrateur professionnel installé en Bretagne, sous le pseudonyme Nitch. Il participait pour la première fois au concours d'affiche des Fêtes de Bayonne. Il se dit fasciné par la collection d'affiches des Fêtes de l'un ses amis, "rencontré en 1998 grâce au rugby".

Les cinq affiches ont été exposées pendant deux semaines au musée basque de Bayonne. Les votes (uniquement sur internet cette année) ont été clos le 26 février. Au total, on a enregistré 13.668 votants par internet cette année contre 17.000 l’an dernier, en baisse donc. Cette année, le vote du public comptait pour la première fois pour 60% du résultat final, le reste revenant à la commission des Fêtes.

Régis La Joie est l'auteur de l'affiche choisie pour les fêtes de Bayonne 2023. © Radio France - Paul Nicolaï

Régis La Joie recevra un chèque de 4.000 euros (les quatre autres participants recevront pour leur part 500 euros) mais surtout une ligne de plus à mettre sur son CV professionnel. L'affiche des fêtes est en effet imprimée à des milliers d'exemplaires, elle se collectionne, et illustre tee-shirt, mugs, porte-clefs, et autres produits dérivés que choisit de produire l'Office de tourisme de Bayonne.

Les fêtes de Bayonne 2023 , c'est du 26 au 30 juillet.