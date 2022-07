Fêtes de Bayonne 2022 : après deux éditions annulées, la mairie s'attend à une très forte affluence

Quinze jours avant le début des Fêtes de Bayonne, l'organisation dévoile les grandes ligne de cette édition 2022. Un grand retour du 27 au 31 juillet après deux années annulées. Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegarray s'attend à une très forte affluence : "Quand on voit que 475.000 personnes sont venues à la Foire au Jambon cette année alors que c'est une foire..." Cette 90e édition va coûter 3,2 millions d'euros, un budget en hausse, notamment à cause de "l'augmentation générale des coûts et de l'accent mis sur les conditions d'hygiène".

Le personnel médical honoré au balcon de l'hôtel de ville

L'organisation des Fêtes tient à "ne pas oublier" les deux dernières années et compte rendre hommage aux soignants. Le personnel médical sera honoré au balcon de l'hôtel de ville lors de l'ouverture des Fêtes.

Un bracelet à 10 euros le week-end

L'entrée des Fêtes reste gratuite pour les Bayonnais, et les moins de 16 ans, mais pour les autres, le tarif passe de 8 à 10 euros le week-end, du vendredi au dimanche. Le bracelet est le sésame indispensable pour rentrer sur le périmètre :

du vendredi 29 juillet 10h jusqu’au samedi 30 juillet 3h ;

du samedi 30 juillet 10h jusqu’au dimanche 31 juillet 3h ;

le dimanche 31 juillet de 10h à minuit.

La dernière édition des Fêtes de Bayonne a eu lieu en 2019. Le temps n'était pas de la partie. Les deux éditions suivantes ont été annulées pour cause de situation sanitaire.