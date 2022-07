Dernières préparations pour les commerçants et les Bayonnais avant le début des fêtes

Les rues de Bayonne ont déjà un petit air de fête, Les commerçants se préparent pour cet évènement incontournable de la vie bayonnaise qui débute le mercredi 27 août.

Certains ont même mis les couleurs de la tenue du festayre en vitrine. Comme dans la boutique de lingerie de Sandrine où on ne voit que du rouge et du blanc. Pour elle, les fêtes de Bayonne ont même déjà commencé: "On est ravi que les fêtes reviennent. Nous serons ouverts toute la semaine pendant les fêtes. La braderie c'est un rendez-vous incontournable de la semaine." Une chocolaterie du centre-ville a elle aussi choisi de rester ouverte ces prochains jours. "On a débuté en décembre 2019 donc on a hâte de découvrir l'ambiance, de voir ce que ça va donner et que la vie reprenne un petit peu!" déclare Marie, vendeuse.

La vitrine de Sandrine, aux couleurs de la tenue des festayres, en blanc et en rouge. © Radio France - Eva Crouzet

Certains choisissent de fermer boutique du 27 au 31 juillet, ce qui leur permet aussi de profiter du programme des fêtes. Alors la braderie est l'occasion de profiter du monde qui arrive déjà pour la semaine. "Pendant les fêtes les gens ne pensent qu'à boire et à manger, donc on va leur laisser faire ça et on retrouvera les clients après avec plaisir" explique Amanda, gérante d'une coutellerie, avec sourire.

Les restaurateurs se préparent "au marathon"

Pour les bars et les restaurants, les derniers jours avant la cérémonie d'ouverture le mercredi 27 août sont décisifs. Tout doit être prêt pour nourrir et rafraîchir les festayres. Quitte à tout réorganiser, comme l'a fait une boulangerie du secteur piétonnier de la ville. "On ne va plus faire de pâtisserie. A la place on va faire des paninis à gogo! On a aussi augmenté notre stock de boissons. On est prêt!", assure Manon, vendeuse.

Impossible de ciculer autour de la cathédrâle de Bayonne en voiture. © Radio France - Eva Crouzet

C'est aussi pour eux, l'opportunité de faire le meilleur chiffre d'affaires de l'année. Le restaurant de Jeanne en aurait bien besoin car elle a dû fermer pendant deux mois lors de travaux de la place Pasteur. "On a besoin de travailler plus que jamais! On a hâte, on a pris une personne de plus en renfort parce qu'on s'attend à beaucoup de monde, explique-t-elle. Il faut se préparer psychologiquement, les fêtes c'est comme un marathon!".

Retrouver la convivialité des fêtes

Les Bayonnais se préparent également et c'est surtout l'excitation qui domine. Après deux ans sans fêtes Greg a hâte de revivre la cérémonie d'ouverture: "Tout le monde se lâche, il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'employés. On est tous au même niveau, tout le monde s'amuse! " En congé pendant les fêtes, il va pouvoir reprendre doucement le rythme effréné des fêtes. "Ça revient tout seul!" assure-t-il. Vincent lui, n'est pas aussi affirmatif: "Arrivé trente ans, il y a certaines choses qui sont plus difficiles que d'autres. Mais bon, d'ici samedi je pense que j'aurais repris le coup. C'est le genre de chose qu'on n’oublie pas!"

Il attend avec impatience de revivre la cérémonie d’ouverture entre amis. "Ça donne des frissons, raconte-t-il, on se retrouve tous. C'est chaleureux, c'est accueillant, c'est génial!" Pour d'autres Bayonnais c'est la découverte des fêtes en tant que jeune adulte. "Je suis pressée, confie Gabriella, 22 ans, donc oui je vais les faire avec ma sœur et une amie!" La cérémonie d'ouverture commence le mercredi 27 juillet à 20 heures par un concert de l’Harmonie bayonnaise et la Tamborrada du Roi Léon, place de la Liberté.