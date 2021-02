Fêtes de Bayonne : "il faut entendre la population qui attend du lien social" demande l'adjoint à la culture

Les animations culturelles et festives du printemps et même de l'été sont menacées en Pays Basque. Pour l'adjoint au maire de Bayonne Yves Ugalde il va être compliqué de maintenir des interdictions strictes tout l'été, il faudra lâcher du lest avant.

Les premiers carnavals sont annulés en Pays Basque et tout le monde pense déjà aux animations du printemps et de l'été. La ville de Bayonne a commencé à s'adapter pour Carnaval; pas de grand défilé des enfants en ville, mais cette semaine, des magiciens et des artistes vont intervenir dans 27 écoles de la ville. Pour la foire au jambon de Bayonne, rien n'est encore décidé, mais l'adjoint à la culture à Bayonne, Yves Ugalde, admet que "la situation est compliquée : des animations pléthoriques, basées sur la promiscuité et sous chapiteau", autant d'éléments qui se marient mal avec le respect des règles sanitaires. Cependant la décision se prendra en concertation : "d'ici dix jours on aura réuni les grands salaisonniers et toute la filière" annonce l'élu bayonnais. "Nous essayons de trouver des solutions qui pourraient être a minima de préserver ce qui peut l'être" ajoute-t-il.

La foire au jambon est aussi menacée © Radio France - Frédéric Fleurot

Fêtes de Bayonne : seul le maire décidera

Autre rendez-vous espéré : celui des fêtes de Bayonne. Yves Ugalde est clair: "c'est le maire qui est le patron et le maître de la décision. Dans l'état actuel des choses ce sera comme l'an dernier: on réunit les acteurs et on prend une décision en concertation. Mais dans les conditions sanitaires du moment, imaginer un million de personnes dans les rues de Bayonne, ça ne serait pas d'une grande responsabilité". Cependant, la santé mentale est aussi affectée par les confinements et autres couvre-feu et "ce serait une grave erreur de le nier" souligne l'adjoint au maire : "il faut se dire les choses les yeux dans les yeux, ce genre de choses revient de plus en plus souvent" ajoute-t-il en référence aux fêtes clandestines qui s'organisent de plus en plus souvent. "Les artistes disent leurs difficultés et il n'y aura que la culture pour sortir de ce tunnel. Nous devons étudier très sérieusement des possibilités a minima de trouver des solutions qui permettront de maintenir la soupape dans des conditions acceptables. Il y a des générations qui comprendront mal que ça dure encore longtemps" conclut Yves Ugalde qui rajoute : "_on ne peut pas tout interdire_. Il faut trouver un moyen terme entre le respect prioritaires des règles sanitaires et l'obligation d'entendre que les populations dans l'attente d'un lien social".

Réécoutez l'interview d'Yves Ugalde