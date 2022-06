Fêtes de Bayonne : l'entrée passe de 8 à 10 euros le week-end

Avant la pandémie, en 2018 et 2019, le bracelet pour accéder à l'enceinte de la Fête coutait 8 euros

Le conseil municipal du 2 juin vote une augmentation de deux euros de l'accès aux Fêtes de Bayonne 2022. Les élus ont décidé de faire passer le prix du bracelet d'accès au périmètre de ces Fêtes traditionnelles de 8 à 10 euros du vendredi midi au dimanche soir. Jean René Etchegaray, maire de Bayonne justifie cette augmentation par une multitude de dépenses en hausse pour ces Fêtes qui au total "pourrait constituer une enveloppe de 3,6 millions d'euros". Comme lors des deux dernières éditions payantes, les Bayonnais n'auront pas à payer l'accès au périmètre des Fêtes qui doivent se tenir du 27 au 31 juillet 2022.

Votée sans l'opposition

Une augmentation que pointent du doigt l'opposition et la minorité du conseil municipal qui s'étaient déjà prononcé contre le passage aux Fêtes payantes en 2018. De quoi relancer le débat sur cette question. "C'est un évènement quasi sacré pour les Bayonnais" lance Henri Etcheto du groupe Bayonne Ville Ouverte, groupe qui a voté contre cette délibération. Selon lui, plutôt que faire payer l'accès au périmètre de la fête, il faudrait faire intervenir d'autres acteurs publics "comme c'est le cas à Pampelune, où la communauté forale participe, on aurait pu imaginer une participation de l’agglomération Pays basque sur ce type d’évènement, parce qu’il est de dimension largement inscrite sur le Pays basque et au-delà".

"Je le fais sans aucun état d'âme" répond le maire Jean René Etchegaray

Le maire a longuement justifié son choix en détaillant les nombreuses hausses dans le budget lié à ces Fêtes. Jean René Etchegaray a aussi pointé des incertitudes sur le montant lié à la sécurité dont il négocie depuis plusieurs années le montant avec les services de l'État. Il a terminé son propos en défendant une nouvelle fois le recours à une entrée dans le périmètre des Fêtes payante pour ne pas faire peser aux seuls habitants les dépenses des Fêtes. "Mieux vaut-il faire payer l'usager ou le contribuable ?", a questionné le maire.

Finalement, la majorité a voté en faveur de cette augmentation, la minorité et l'opposition ont voté contre.