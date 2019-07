Fêtes de Bayonne : l'explosion des produits dérivés du Roi Léon !

Bayonne, France

Avec son gros nez rouge et ses cheveux blonds, le Roi Léon ne fait pas que veiller sur Bayonne... Il fait aussi vendre ! Aujourd'hui, on dénombre 24 produits dérivés à l'effigie du monarque bayonnais.

Peluches, tee shirt et foulards ont la côte

Aujourd'hui, l'office de tourisme de Bayonne propose 21 produits dérivés : tee shirts, foulards, cintas, cartes postales, horloges, draps de bain ou encore caleçons et culottes !

La peluche du Roi Léon est la star des produits dérivés © Radio France - Céline Arnal

Mais indéniablement,la peluche et les BD sont les plus prisés, et de loin : 500 peluches vendues en moyenne par an ! L'office de Tourisme souhaiterait à présent que ces produits, essentiellement vendus pendant les Fêtes trouvent un public tout au long de l'année.

3 produits alimentaires à l'effigie de Léon

Il y a aussi les produits alimentaires : Les bonbons du Roi Léon existent depuis quelques années maintenant. Mais depuis l'an dernier l'entreprise Miguelgorry de Saint Pée sur Nivelle propose sur le mois juillet une édition limitée de ses pots de pâte à tartiner "Basquella". Ça marche bien : plusieurs dizaines de millier s'en sont vendus l'an dernier. L'entreprise a également bénéficié d'une belle exposition dans les supermarchés. L'opération est donc reconduite.

Basquella en édition limitée et à l'effigie du Roi Léon © Radio France - -

Le petit dernier, c'est la tablette Roi léon de Monsieur Txokola : 1 mélange de chocolat au lait et de praliné en vente depuis la fin du mois de juin. Déjà 500 tablettes vendues

La tablette du chocolat au lait et praliné est le dernier né des produits dérivés - Monsieur Txokola

"tant que ça reste beau, rond, doux."

Jean Duverdier fascine toujours autant les lecteurs des BD du Roi Léon © Radio France - Céline Arnal

Le Roi Léon est dessiné depuis 1987 par le Bayonnais Jean Duverdier. L'explosion de tous ces produits dérivés, ne le dérange pas, "tant que ça reste beau, rond, doux." Jean Duverdier a sorti cet été le 9ème tome des aventures du Roi Léon.