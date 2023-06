Fêtes de Bayonne : le bracelet d'entrée passe à 12 euros pour l'édition 2023

Huit euros en 2019, dix en 2022... et désormais douze euros pour se procurer le bracelet "pass-fêtes" pour participer à l'édition 2023 des Fêtes de Bayonne. Le conseil municipal de la ville a voté hier pour la hausse, malgré le vote "contre" de l'opposition à l'équipe de Jean-Pierre Etchegaray. Instauré en 2018, le pass sera obligatoire pour les festayres qui souhaitent participer à l'événement du vendredi 28 au dimanche 30 juillet. Les Fêtes seront en revanche gratuites le mercredi et le jeudi.

ⓘ Publicité

La mairie justifie sa décision par les surcoûts provoqués par l'organisation de l'événement cette année. Entre l'augmentation du coût des agents de sécurité privée, de celui du budget destiné à la propreté ou la mise en place de toilettes réservées aux femmes, le surcoût de cette édition s'élève déjà à 220.000 €, sans compter la somme que la ville devra verser à l'état pour la mobilisation des CRS.

Yves Ugalde, adjoint au maire chargé de la culture et des grands événements le précise, "nous sommes pour cette année sur une augmentation de plus de 380.000 €. Nous n'avons pas 36 solutions et nous ne voulons pas que les Fêtes coûtent plus qu'elles ne coûtent aujourd'hui aux Bayonnaises et aux Bayonnais"

Bracelet gratuit pour les habitants de la ville

Comme les années précédentes, les Bayonnaises et les Bayonnais n'auront d'ailleurs pas à payer de droit d'entrée, tout comme :

les mineurs de moins de 16 ans

les professionnels qui exercent dans le périmètre

les professionnels de police, de santé, ou les agents de la commune susceptibles d'intervenir sur place

certains acteurs de la fête

Pour les Bayonnais et les Bayonnaises, la distribution des pass-fêtes sera prochainement assurée dans les bureaux de Poste de la rue Jules-Labat, du boulevard Alsace-Lorraine et de la rue de la Nouvelle-Poste. Ceux qui ne résident pas à Bayonne pourront se procurer un bracelet dans les principaux offices de tourismes ou dans les campings proches de Bayonne. La Poste sera aussi chargée d'expédier les pass achetés sur internet.