Fêtes de Bayonne : les bracelets Pass Fêtes en vente à partir du lundi 19 juin

C'est le fameux sésame à arborer au poignet pour participer aux Fêtes de Bayonne du vendredi 28 à 10h au dimanche 30 juillet à minuit. Le bracelet Pass Fêtes est distribué gratuitement aux Bayonnais et aux personnes travaillant dans le périmètre. L'entrée est gratuite aussi pour les moins de 16 ans. Pour les autres, le pass est vendu douze euros à partir de ce lundi 19 juin. L'accès aux fêtes reste, on le rappelle, gratuit le mercredi et le jeudi.

ⓘ Publicité

Les festayres non-Bayonnais ont plusieurs solutions pour acheter leur droit d'entrée :

Dans l’un des 4 bureaux de poste de Bayonne ou auprès de l’agence postale du Polo-Beyris, du 19 juin au 29 juillet 2023

En ligne avec envoi postal, dès le 19 juin et avant le 18 juillet à minuit en ligne sur passfetes.bayonne.fr

Dans près de 70 points de vente du Pays Basque et du sud des Landes à partir du 1er juillet 2023. Détails de revendeurs en ligne sur fetes.bayonne.fr

Dans l’une des 7 caisses disposées à l’entrée du périmètre des Fêtes à partir du 28 juillet.

Des bracelets gratuits sur justificatifs

Sur présentation d'une carte nationale d’identité ou d'une autre pièce d’identité avec photographie, d'un justificatif de domicile de moins de trois mois ou d'un livret de famille pour les enfants à charge, les Bayonnais pourront, de leur côté, réclamer leur Pass Fêtes de deux manières :

Dans l’un des 4 bureaux de poste de Bayonne et auprès de l’agence postale municipale du Polo-Beyris jusqu’au 29 juillet à midi.

En ligne sur passfetes.bayonne.fr avec envoi postal du 19 juin au 18 juillet

Les Bayonnais recevront autant de bracelets que de personnes de plus de 16 ans dans le foyer.