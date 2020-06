Fêtes de Bayonne : les peñas craignent l'organisation de "fêtes informelles"

Les fêtes de Bayonne sont officiellement annulées cette année, mais déjà les restaurants sont pris d'assaut et on voit circuler des messages de rassemblement sur les réseaux sociaux. Les peñas bayonnaises demandent aux autorités de réagir.

Des dizaines de milliers de personnes en blanc et rouge sur les bords de Nive et d'Adour. Ce qui est traditionnellement synonyme de fête, ressemble à un cauchemar cette année pour les peñas bayonnaises. Dans un communiqué publié ce mardi, elles "respectent et suivent sans réserve le choix des autorités d'annuler l'édition 2020 des fêtes de Bayonne. Par conséquent elles n'ouvriront pas au public et n'organiseront aucun événement public".

Des signaux faibles

Les peñas craignent que des milliers de personnes se massent dans les petites rues © Radio France - Xexili Foix

"Il y a des signaux faibles", s'inquiète le porte-parole des peñas, Owen Lagadec, "sur les réseaux sociaux, dans la ville, il se passe quelque chose, et c'est pour ça que je parle à France Bleu Pays Basque. Si on a décidé de communiquer c'est pour désamorcer ça". Les associations bayonnaises demandent aux autorités d'anticiper les rassemblements plus moins "spontanés" et refusent que les bars et restaurants locaux en pâtissent.

Pas de déferlement de personnes venues d'ailleurs, mais ça n'empêchera pas les Bayonnais de se retrouver : "On ne va pas interdire les rassemblements privés entre Bayonnais ou habitants du Pays Basque" distingue Owen Lagadec, "mais on veut éviter une fête immense. Fêter le non-événement, c'est encore notre ville, et on a le droit d'y être" précise le porte-parole.