Bayonne, France

Les Fêtes de Bayonne deviendront-elles, partiellement, payantes ? C'est le souhait de la mairie. L'idée germe depuis l'édition 2017 comme le révélait France Bleu Pays Basque dès le 2 août. Elle a mûri et débouché sur un projet concret qui vient d'être présenté aux élus bayonnais, aux représentants des cafetiers et au Groupement des Associations Bayonnaises (GAB). Il s'agirait de rendre les Fêtes payantes aux non-bayonnais du vendredi midi au dimanche soir (les mercredi et jeudi resteraient gratuits) dès l'édition 2018 (25 au 29 juillet).

"Une fête populaire ça se protège"

Mais l'idée ne fait pas l'unanimité parmi les fameuses peñas, élément central et inséparable des Fêtes de Bayonne. Les 45 membres du GAB, réunis ce lundi soir à la peña Gela Ttiki, ont émis un avis défavorable. "Une fête populaire ça se protège", martèle Owen Lagadec, le président du GAB. "Nous comprenons que les Fêtes de Bayonne coûtent cher, ajoute Christian de la peña Ardukari, mais ce sont les plus pauvres, les jeunes qu'on va encore pénaliser (...) Elles existent depuis 80 ans, les faire payer maintenant, non !"

La réunion des membres du Groupement des Associations Bayonnaises s'est tenue lundi 19 mars au soir à la peña Gela Ttiki © Radio France - Oihana Larzabal

"La décision n'est pas effective", précise Yves Ugalde lundi soir sur France Bleu Pays Basque. L'adjoint au maire en charge de la Culture affirme que "le maire se réserve encore le droit de 3 semaines à 1 mois de réflexion avant de donner sa décision définitive." N'empêche que l'explosion du coût des Fêtes menacerait leur pérennité à en croire l'élu.

Un million et demi d'euros à la charge de la ville

En 2017, les Fêtes de Bayonne qui ont attiré environ 1 million de personnes ont coûté près de 2,4 millions d'euros pour moins d' 1 million de recettes. Ce sont donc 1,5 millions d'euros qui restent à la charge de la ville de Bayonne et du contribuable. Des coûts qui ont explosé avec le renforcement de la sécurité du au risque accru d'attentat (850.000€). "Nous estimons qu'au degré où la sécurité s'impose aujourd'hui, assurer la pérennité de nos Fêtes pourrait passer par des moyens que les Bayonnais n'ont pas à assumer seuls", explique Yves Ugalde.

Le prix réclamé aux festayres "ne sera pas prohibitif" assure l'élu. On parle d'une somme comprise entre 5 et 7€ par personne. Les résidents bayonnais et les enfants en seront exonérés. Le projet de la mairie prévoit la mise en place de 11 points de contrôle autour du périmètre de sécurité des Fêtes qui serait le même qu'à l'été 2017. Mais ce dispositif coûterait, selon nos informations, 800.000€ comprenant 600.000€ de matériel et 200.000€ de frais de personnel.

La sécurisation de la foule tout au long des 5 jours de Fêtes, comme ici lors de la soirée d'ouverture 2017, nécessite un important dispositif © Radio France - Amaia Cazenave

Des solutions alternatives ?

Les peñas proposent à la municipalité de plancher sur d'autres solutions pour financer les Fêtes de Bayonne. "Plusieurs choses additionnées", selon Owen Lagadec qui en avance déjà une : "le verre réutilisable (baso berri). Au lieu de rendre l'euro (de consigne, ndlr) on explique qu'en achetant ce verre cet argent revient à la mairie pour financer les Fêtes auxquelles vous participez."

Les élus d'opposition, à l'image de Jean-Claude Iriart, conseiller municipal abertzale, se montrent eux aussi très frileux : "On n'écarte pas par principe le fait d'examiner aussi la question du paiement, mais on ne trouve pas cohérent que cela soit présenté comme la seule solution dans le débat préalable."

Le sujet semble loin d'être tranché.