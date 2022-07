Fêtes de Bayonne : un dispositif anti-piqûres mis en place par les autorités

A une semaine du début des Fêtes de Bayonne, le maire, le sous-préfet et le procureur de Bayonne ont présenté le dispositif de sécurité mis en place pour accueillir plus d'un million de festayres. La question du phénomène des piqûres a été évoquée, et fera l'objet d'une prise en charge.