Fêtes de Bayonne: les peñas se mobilisent contre les violences sexistes et sexuelles

Après deux ans d'absence, les peñas sont prêtes pour reprendre du service pendant les fêtes de Bayonne, du 27 au 31 juillet. Le Groupement des peñas Bayonnaises, le GAB, souhaite à tout prix conserver l’ambiance conviviale de cet évènement. Pour cela, il a mis en place un dispositif pour lutter contre les agressions sexistes et sexuelles.

Un logo avec l’inscription “Safe Toki”, lieux sûr en français va être apposé sur toutes les portes de la cinquantaine de peñas qui constitue le GAB. Il est composé d'une main jaune qui fait un signe stop, tandis qu'une autre main invite un festayre à entrer. Le but est de signaler les peñas comme des lieux de refuge pour les victimes.

Pendant les fêtes, toute personne victime d'une agression ou d'une violence sexiste et sexuelle pourra se rendre dans un des locaux estampillés “Safe Toki”. Là-bas il sera pris en charge par un adhérent. "On a mobilisé une personne dans chaque peña sur ce sujet. Pour cela on a commencé une formation avec le planning familial pour apprendre à s'adresser aux victimes. Les questions qu'ils faut poser, comment être à l'écoute ou encore comment bien les accueillir", explique Michaela Clapisson, présidente du Groupement des peñas Bayonnaise.

L’association a également préparé un dossier pour chaque peña avec des numéros utiles pour rediriger les personnes vers des organismes spécialisés dans l’accompagnement des victimes. Un dossier qui s'étend pour tout type d'agressions, ou encore pour prendre en charge des personnes fortement alcoolisées ou bien perdues.

De la prévention pour éviter les excès

En plus du logo “Safe Toki”, le GAB va expérimenter pendant ces fêtes, la vente de protège-verre. Il s’agit d’une petit capuchon qui permet d’éviter de se faire droguer à son insu. 1000 couvre-verres seront vendus à un euro. Une préparation nécessaire, selon Michaela Clapisson. Elle craint que l’excitation due au retour des fêtes de Bayonne provoque des comportements excessifs: " Avec les premiers retours sur les premières fêtes, on avait l'impression qu'il y avait un espèce de lâcher prise. Même si il n'y a pas plus d'agressions! On avait le sentiment qu'il y avait un peu une perte de repère chez certaines personnes. On voulait pouvoir y répondre de manière préventive”.

Pour autant cette politique d’accueil et de prévention n’est pas une nouveauté assure l’association. Selon Owen Lagadec, ancien président du GAB pendant douze ans, cela a toujours fait partie de l’ADN des peñas: "Le fait d'être des peñas qui accueillent, de savoir que vous êtes en sécurité et que nous on a été formé à être bienveillant, ça correspond aux attentes du monde moderne et ça ne semble pas si éloigné de ce qui se passait il y a 90 ans"

Avec le dispositif "Safe Toki", le GAB souhaite donc officialiser leur rôle dans la sécurité des fêtes.