Fêtes de Dax : le gobelet payant dès cet été ?

Si la délibération est votée, ce jeudi 15 juin, par le conseil municipal de Dax, ce sera la fin du gobelet consigné. Il faudra débourser deux euros pour avoir un gobelet, pichet ou verre à vin. Les festayres pourront aussi venir avec leur propre verre, mais ils devront le garder toute la soirée, car il ne sera ni lavé ni échangé.

En faisant payer le gobelet, qui reste à usage unique et réutilisable, la municipalité veut ainsi mettre à contribution tous les festayres et pas seulement les Dacquois qui, jusqu’à présent, participent à l’organisation des fêtes via leurs impôts locaux. « Comme pour toutes les villes du Sud-Ouest qui organisent une feria, la feria coûte de plus en plus cher. Ce coût, qui était supporté pour le moment par le contribuable dacquois, on trouvait logique de le faire supporter par le festayre lui-même, qu'il soit dacquois ou hors de Dax » explique Pascal Dagès, adjoint au maire de Dax en charge des fêtes.

Si on retire les recettes générées par la feria et notamment pas les corridas, qui sont bénéficiaires à Dax, les fêtes coûtent, chaque année, à la ville entre 270 000 et 400 000 euros : une somme prise, chaque année, sur le budget de la ville. Avec ce nouveau système, la municipalité espère ne plus voir à prendre sur son budget pour équilibrer le budget annexe des fêtes.

Qu'est-ce que ça va changer pour les festayres ?

La Ville de Dax travaille depuis l’hiver dernier avec les cafetiers, les restaurateurs et les associations pour mettre au point ce nouveau dispositif de gobelet payant réutilisable. Stéphane Duboscq, le président de l'association des cafetiers de Dax en parle beaucoup au comptoir avec ses clients. Il les rassure : « Le principe ne change pas. Une fois qu'ils ont racheté leurs gobelets en leur donnant un gobelet propre à chaque fois. Deux euros, ça reste assez insignifiant par rapport à la crainte qu'avaient beaucoup de se dire que les fêtes deviendraient payantes, comme à Bayonne. Deux euros, c'est beaucoup plus acceptable que de payer une entrée à 10 ou 12 euros ». La municipalité avait d'abord envisagé de rendre les fêtes payantes, mais le nombre de points d'entrée est tellement important que la logistique aurait coûté plus cher que les recettes.

Les gobelets achetés resteront valables quatre ans

Plus d'un million de gobelets vont être achetés par la Ville de Dax puis revendus aux cafetiers, restaurateurs et associations. Le service de nettoyage sera assuré par l’entreprise qui a vendu les gobelets. Si la délibération est votée ce jeudi soir, ce système sera mis en place pour une durée de quatre ans. Les gobelets achetés en 2023 pourront ainsi être réutilisés jusqu'en 2026.