Le préfet, Pascal Mailhos, a dévoilé l'ampleur du dispositif de sécurité pour ces fêtes de fin d'année en Haute-Garonne. Policiers, gendarmes et militaires seront très sollicités pour veiller au bon déroulement des festivités.

Toulouse, France

Attentat, braquages, cambriolages, accidents : pour éviter tout cela, la sécurité est, comme chaque année, renforcée en Haute-Garonne pour les fêtes de fin d'année. Le préfet de région, Pascal Mailhos, a présenté vendredi 15 décembre le dispositif de sécurité. Il a visité le marché de Noël à Toulouse et en a profité pour faire une revue des troupes. Il y aura 770 gendarmes et policiers mobilisés "pour le 24 décembre" et 925 pour le réveillon de la Saint Sylvestre.

Le Préfet, Pascal Mailhos, a visité le marché de Noël à Toulouse. © Radio France - Justine Dincher

Entre 600 et 1.000 gendarmes ou policiers, tous les jours, sur le terrain

En ce mois de décembre, chaque jour, dans le département, il y a entre 350 et 550 gendarmes, dont une centaine de réservistes, qui sont mobilisés sur le terrain. Entre 300 et 450 policiers travaillent tous les jours. Malgré la fin de l'état d'urgence, les militaires de l'opération Sentinelle continuent à patrouiller nombreux dans les rues du département.

"Ce sont des dispositifs extrêmement importants qui se déploient sur tout le département, a expliqué Pascal Mailhos, c'est un dispositif qui veille à assurer la tranquillité, parce que les gens se promènent ou font des courses ou prennent la route". Le préfet a rappelé que depuis le début de l'année, 48 personnes avaient perdu la vie dans un accident de la route. "C'est à peu près égal aux années précédentes, puisqu'on a réussit à tenir à 51 morts ces dernières années en dépit de la croissance démographique. Là, on est à 48, j'espère qu'on arrivera à finir l'année à moins de 50 décès."