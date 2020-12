La crise sanitaire et le Covid-19 ne parviendront pas à tuer les fêtes de fin 2020 à Paris. Si des animations sont supprimées, la magie de Noël demeure avec le village de Noël devant l'Hôtel de ville et les illuminations des places emblématiques de la capitale ce vendredi et le 11 décembre.

Noël 2020 à Paris : on vous dit tout sur les illuminations et les animations de la capitale

Malgré le Covid-19, Paris méritera encore cette année son nom de "Ville lumière". Pas question pour la capitale de renoncer à la magie lumineuse de Noël.

Si les animations sont réduites, trois places emblématiques de Paris seront mises en lumière. Concorde scintillera à partir de ce vendredi, puis Bastille et le parvis de l’Hôtel de Ville brilleront de mille feux à partir du 11 décembre et jusqu'au 3 janvier 2021.

Concorde illuminée dès ce vendredi

Dans le prolongement des Champs-Elysées qui ont été habillés de lumières rouges depuis quelques jours, c'est la place de la Concorde qui s'illuminera ce vendredi à partir de 18h00. La projection d'une pluie de flocons sur fond bleu enveloppera l'obélisque qui sera entouré d'une forêt de sapins verts et blancs.

Paris illuminée pour Noël © Maxppp - IRINA KALASHNIKOVA SPUTNIK

Des projections lumineuses place de la Bastille et sur l'Hôtel de ville

Place de la Bastille, des projections décoreront la colonne de Juillet à partir du 11 décembre. Même scénographie et même date pour le parvis de l'Hôtel de ville avec un parcours lumineux qui sera prolongé jusqu'aux quais de Seine via la rue d'Arcole et l'avenue Victoria. Les visiteurs pourront aussi se promener dans une forêt scintillante.

Les grandes animations sont annulées

Il n'y aura pas de marché de Noël au jardin des Tuileries et les deux bals populaires à Concorde et Bastille ont été supprimés.

Quant au son et lumière qui termine traditionnellement l'année avec des projections sur l'Arc de triomphe, on ne sait pas encore s'il sera ou on maintenu, mais à ce jour il a peu de chance d'être organisé.

Le son et lumière 2020 du Nouvel an sur l'Arc de triomphe sera certainement annulé © Maxppp - Olivier Corsan

Le village de Noël sur le parvis de la Mairie de Paris est maintenu

Comme en 2019, un village de Noël s'installera devant la mairie de Paris jusqu'au 3 janvier 2021 avec deux manèges gratuits, trois kiosques décoratifs , et cinq chalets de vente d'artisans labellisés Fabriqué à Paris, indique Olivia Polski chargée du commerce qui précise qu'une buvette est aussi prévue.

Des manèges gratuits sur le parvis de l'Hôtel de ville à Paris © AFP - IRINA KALASHNIKOVA SPUTNIK

Des sapins et un appel aux Parisiens

En plus des commerçants, ce sont les Parisiens eux-mêmes qui sont invités à faire vivre l'esprit de Noël dans la capitale cette année en décorant leurs fenêtres et en partageant leurs photos sur les réseaux avec le hashtag #ParisScintille.

Sur l'ensemble de la capitale, 4300 sapins seront disposés dans la ville, indique Olivia Polski.

Un budget en hausse pour ces animations de fin d 'année

Au total, pour toutes ces animations, le budget se monte à 780 000 euros. Mais cette année la Ville a dégagé une enveloppe financière supplémentaire pour encourager les acteurs locaux à étendre la magie de Noël dans d'autres rues de la capitale.

"Aux 500 000 euros de subventions habituelles, nous avons ajouté 200 000 euros pour les associations de commerçants qui illuminent leurs commerces. Plus 250 000 euros, via un appel à projets, pour les quartiers populaires", précise Olivia Polski au Parisien.

La rue de Tolbiac (13e), la place du Buisson-Saint-Louis (10e), la place de la Chapelle (18e), l'avenue de Flandre (19e) ou la rue Saint-Blaise (20e) vont notamment en bénéficier.