Fêtes de fin d'année : des courses de Noël anticipées

Même si Noël est dans plus de deux semaines, la course aux cadeaux est lancée depuis longtemps. Certains ont même déjà fini leurs achats.

Sur le parking du centre commercial BAB2, de nombreux clients ont les sacs bien remplis de jouets et autres cadeaux. "Il ne me manque plus que la nourriture pour le repas, mais ça, ce sera au dernier moment, le reste est déjà acheté et sous le sapin" rigole Paola, un camion en plastique sous le bras. Comme elle, un grand nombre d'acheteurs a fait le choix d'anticiper les courses de Noël.

Faire des économies

La première raison de cette anticipation est avant tout économique. Avec sa maison de poupée, Nicolas finit lui aussi ses courses de Noël. "D'habitude je m'y mets au dernier moment. Mais là, certaines promotions ponctuelles m'ont poussé à les faire plus tôt pour en profiter, ce sont des économies non négligeables." Pour ce Noël 2021, le père de famille a un budget cadeau entre 100 et 150€. "Avec les promotions, j'en récupère 60 en chèque-cadeau, ce n'est pas rien non plus." Dans sa boutique de décoration dans la galerie commerciale, Rihab fait le même constat. "Les gens ont même commencé à acheter en Novembre ! Ça permet d'étaler les dépenses, et de ne pas tout débourser d'un coup, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde."

Éviter la ruée vers les cadeaux

Si certains irréductibles attendront bien évidemment le dernier moment, Isabelle et Dominique préfèrent prendre les devants. "Comme ça, il y a encore du choix, et surtout, on évite les bousculades. Sinon, dans quelques semaines, il y a aura tellement de gens qu'on n'aura pas envie d'entrer dans les magasins" explique le couple de retraités. Avec un panier moyen entre 10 et 15€, Rihab assure que son chiffre d'affaires a déjà doublé depuis novembre. Et devrait profiter du gros coup de pouce des retardataires qui vont se ruer dans les magasins à quelques jours du réveillon.