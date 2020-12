Fêtes de fin d'année : la préfecture de la Dordogne interdit l'utilisation d'artifices

Pour prévenir les dégradations ou les accidents graves pendant les fêtes de fin d'année, la préfecture de la Dordogne interdit la vente et l'achat de combustibles ainsi que l'utilisation d'artifices.

La préfecture de la Dordogne interdit la vente et l'utilisation d'artifices

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne vient de prendre deux arrêtés pour éviter les dégradations et les accidents graves à Noël et au Nouvel An.

La distribution, la vente et l'achat de carburant par jerricans ou bidons sera interdite dans le département du jeudi 24 décembre au lundi 28 décembre 2020 puis du jeudi 31 décembre au lundi 4 janvier 2021.

A ces mêmes dates, l'utilisation des artifices de divertissement et des engins pyrotechniques sera interdite. L'utilisation d'artifices est autorisée aux seules personnes titulaires d'un agrément préfectoral.

En raison du couvre-feu national en vigueur depuis le 15 décembre, il sera interdit de sortir sans raison valable dès 20h le soir du 31 décembre. Le couvre-feu ne s'applique pas le soir du réveillon de Noël, le 24.