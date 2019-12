A l'approche de la Saint-Sylvestre, la Préfecture de la Marne et celle des Ardennes limitent les autorisations pour détenir et utiliser les objets d'artifices de divertissement sur la voie publique. Cette décision prend effet le 30 décembre à 6 heures dans la Marne et 18h dans les Ardennes.

Fêtes de fin d'année : le transport et l'usage d’artifices limité dans les Ardennes et la Marne

Pour le passage à l'année 2020 la préfecture de la Marne ne veut prendre aucun risque. Un arrêté publié le 26 décembre interdit "la vente, le transport, le port et l’usage d’artifices de divertissement, _quelle qu’en soit la catégorie_, d’articles pyrotechniques, de pétards et de fusées". Cette disposition s'applique dans le département de la Marne du lundi 30 décembre 2019 à 6 h au jeudi 2 janvier 2020 à 6 h sur la voie publique et les espaces publics et dans les autres lieux de grands rassemblements de personnes. Une mesure déjà appliquée l'année dernière.

Selon le Préfet, dans le contexte de menace terroriste l'utilisation de ces derniers peut "entraîner des mouvements de panique". Il souhaite également limiter les blessures liées à leur utilisation: "chaque année surviennent des accidents parfois dramatiques liés à l’utilisation de pétards et artifices, et à l’imprudence des certains utilisateurs", précise le communiquer de la préfecture.

Dans les Ardennes, le Préfet a également pris un arrêté. Du lundi 30 décembre 2019 à 18h00 jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 à 8h00 sont interdits : la vente, le transport, le port et l'utilisation des pétards et différents artifices hormis ceux de catégorie 1 ou K1. La vente dans des récipients transportables des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et les produits pétroliers ainsi que leur transport par des particuliers est aussi interdit.

Une disposition qui ne s'applique pas aux professionnels habilités.