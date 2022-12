Fêtes de fin d'année : les pétards et feux d'artifices interdits dans le Haut-Rhin

C'est maintenant le cas depuis plusieurs années : dès le début du mois de décembre, des interdictions entrent en vigueur en Alsace pour le transport, la vente, l'achat, la cession et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice. Dans le Haut-Rhin, l'interdiction commence quelques jours après l'annonce par la préfecture du Bas-Rhin. Les artifices dits de divertissement et les articles pyrotechniques sont interdits toutes les communes du Haut-Rhin jusqu’au 3 janvier 2023 à 8h00 (catégories C1, F1, C2, F2, C3, F3, C4 et F4).

Des artifices utilisés de manière "anormale"

La préfecture rappelle que les artifices sont "trop souvent" utilisés de manière "anormale", à l'occasion "de violences urbaines à l’encontre des forces de l’ordre ou contre des édifices." Les autorités soulignent aussi qu'il y a des risques à manipuler les pétards et les mortiers. "La manipulation des pétards, souvent par des mineurs, entraîne chaque année un très grand nombre d’accidents et de blessures graves aux mains et aux yeux à l’échelle nationale."

Dans le Bas-Rhin, la préfecture annonce par ailleurs la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans dans sept villes de l'Eurométropole dont Strasbourg pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.