Fêtes de fin d'année : près de 10 000 colis livrés chaque jour par la plate-forme postale de Seichamps

Il est 7h et cela fait déjà bientôt 2 heures que l'agence colis de La Poste à Seichamps (Meurthe-et-Moselle) s'active. Jordan, l'un des opérateurs, est en train de charger sa camionnette. Dans ses colis ? "Des habits, ça c'est sûr. Et sûrement des cadeaux de Noël ! Les gens sont contents quand on arrive. Beaucoup disent merci, bonne journée, bon courage aussi parce qu'ils comprennent qu'on a plein de colis."

Jordan, l'un des opérateurs de l'agence colis de Seichamps © Radio France - Isabelle Baudriller

C'est peu de le dire. Quelques chiffres : 9 700 colis distribués chaque jour en moyenne la semaine dernière contre 6 200 un jour de janvier. Et même un pic de 13 215 colis atteint le 1er décembre, peu après le week-end du Black Friday. Pourquoi pas approcher les 14 000 colis le 15 décembre, nouveau pic attendu pour Noël ? Les tournées sont organisées actuellement sur 23 circuits au lieu de 13 habituellement dans les 37 communes desservies par la plate-forme.

L'agence colis de Seichamps a traité 9 700 colis chaque jour la semaine dernière, elle s'attend à un pic à 14 000 à la mi-décembre © Radio France - Isabelle Baudriller

"Il y a deux bonnes heures de travail préparatoire le matin" explique Sébastien - alias Le Lutin avec son bonnet rouge et vert - pour classer et flasher ses colis avant de les charger et les distribuer dans le secteur de Pompey et Frouard. "Ensuite, c'est 4 heures en tournée, 5 heures. Hier, c'était 6 heures et demi. C'est un peu long mais c'est vraiment sympa, les gens ont le sourire. Généralement, on est bien accueillis ! Un petit café qui peut nous attendre quand il fait froid, une boîte de chocolats".

Sur une ancienne tournée, j'ai eu une journée où je suis rentré les bras chargés de cadeaux. C'est vraiment le bon moment de l'année ! - Sébastien, opérateur

Etape primordiale avant le chargement, le classement des colis © Radio France - Isabelle Baudriller

Les flux de colis étaient plus importants à la même période l'an dernier (baisse de 20% en novembre dernier par rapport au même mois en 2020). La France était alors confinée pour la deuxième fois. Moins de colis cette année mais le niveau reste toutefois bien plus élevé qu'en 2019 (+ 46% entre janvier et novembre 2021).

"L'habitude de consommation des clients a évolué vers le e-commerce" souligne Adeline Bastien, directrice de l'agence de Seichamps. "L'année 2020 nous a préparés et nous a appris à faire face à une croissance inhabituelle et totalement impromptue. On a su faire. En 2021, la routine est en place, pas de souci !"