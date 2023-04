Fêtes de Jeanne d'Arc 2023 : La 594ème édition est lancée

Ils étaient plus d'un millier à Orléans à avoir suivi le début de la 594ème édition des fêtes de Jeanne d'Arc. La soirée a commencé à la maison de Jeanne d'Arc où Clairvie Quesne, qui figure Jeanne d'Arc dans cette édition, a rejoint la Cathédrale à cheval suivi par une grande foule et en musique. "C'est super bien de voir [la figure de] Jeanne d'Arc, la ville est animée, dans le monde dans lequel on vit, ça fait du bien de voir des festivités." se réjouit un spectateur

Ensuite, à la cathédrale a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise de l'épée précédé par les discours des institutions de la ville d'Orléans, militaires et religieuses, au cours desquels le maire Serge Grouard a révélé l'identité de l'invité d'honneur de cette édition , la romancière et essayiste franco-iranienne, Chahdortt Djavann.

Les festivités ont commencé par une marche ralliant la maison de Jeanne d'Arc à la cathédrale Sainte-Croix © Radio France - Antoine Vandendrische

Plus tard dans la soirée, Clairvie Quesne, la figure de Jeanne d'Arc s'est dirigé vers la porte de Bourgogne pour la commémoration de l'entrée de Jeanne d'Arc dans Orléans.

Les festivités reprendront lundi avec la chevauchée de Jeanne d'Arc qui partira de la place du Martroi à 10 heures.

Quelques minutes avant la cérémonie de remise de l'épée, à l'entrée de la cathédrale © Radio France - Antoine Vandendrische