Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans : le documentaire polémique sera mis en ligne aujourd'hui

En ce 8 mai, on célèbre l'anniversaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc en 1429. Et en raison de la situation sanitaire, il n'y aura ni défilé, ni invité, ni discours cette année - mais à la place, la diffusion d'un documentaire, tourné la semaine dernière, pour rendre hommage à Jeanne d'Arc.

Cela a donné lieu, toute la semaine, à une grosse polémique, France 3 Centre ayant refusé de diffuser le film, le maire d'Orléans Serge Grouard parlant de censure, avant que le directeur régional de France 3 ne reçoive des centaines de menaces de mort... Le documentaire sera finalement diffusé cet après-midi sur le site de la ville d'Orléans. Mais une séance en avant-première a eu lieu hier pour la presse.

Le film "Jeanne d'Arc, le récit orléanais" a fait l'objet hier d'une projection en avant-première pour la presse © Radio France - François Guéroult

Alors ce film valait-il une telle polémique ? La réponse est sans doute non. Le film alterne en fait images d'archives et séquences tournées le 29 avril et le 1er mai, notamment dans la cathédrale. Est-il "trop politisé" comme le craignait France 3 ? Certes, il y a des extraits de discours lus lors de la cérémonie de la remise de l'épée - successivement Bénédicte Baranger, présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc, l'évêque d'Orléans Jacques Blaquart, le colonel Stanislas Michel commandant de la base aérienne de Bricy, le maire d'Orléans Serge Grouard - et chacun tente d'évoquer l'actualité de Jeanne d'Arc, via des analogies - la lutte contre la pandémie, la lutte contre le terrorisme, etc - mais ce genre de discours a lieu chaque année.

Pas d'allusion politique dans la voix-off

Certes, Serge Grouard, le maire d'Orléans, dit qu'il faut "défendre l'Histoire de France en écartant la repentance", allusion, peut-être, à certaines positions d'Emmanuel Macron qui a évoqué au contraire la nécessité de "déconstruire l'Histoire" : on pourra toujours estimer qu'il s'agit là d'une position clivante. Mais, après tout, l'évêque Jacques Blaquart dit aussi que "Jeanne d'Arc appartient à tous, croyants et non-croyants" - une posture que ne partage peut-être pas tout le monde au sein de l'Eglise catholique...

Il y a aussi la voix off assurée par Charlotte d'Ornellas, ancienne Jeanne en 2002 et journaliste à Valeurs actuelles. Mais il n'y a dans ce commentaire qu'elle n'a pas écrit elle-même aucune allusion politique, et deux autres anciennes Jeanne assurent également la voix off (Pauline Finet, Jeanne 2012, et Géraldine Guy, Jeanne 1996).

Pas vraiment un documentaire historique

Finalement, le principal reproche qu'on pourrait faire au film c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un documentaire historique mais plutôt d'une présentation pédagogique sur les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, le pourquoi et le comment des différentes festivités, des différents symboles - en ce sens, il s'adresse surtout à ceux qui connaissent mal les fêtes johanniques : un film institutionnel, en somme, qui aurait sa place au centre Jeanne d'Arc pour accueillir les visiteurs.

Vous pourrez vous faire une idée par vous-même, la diffusion aura lieu à 15h15 cet après-midi sur le site Internet de la ville et ses réseaux sociaux officiels.