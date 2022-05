Fêtes de Jeanne d'Arc : la cérémonie de remise de l'étendard entre tradition et modernité

Après deux années de restriction, la ferveur populaire sera de retour pour la cérémonie de la remise de l'Etendard sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Cérémonie en présence du maire de la ville Serge Grouard et de Mgr Jacques Blaquart, évêque d'Orléans.

Pour l'occasion, le soliste médiéval Luc Arbogast, visage connu du grand public notamment après son passage dans le télé-crochet The Voice en 2013, interprètera un hymne qu'il a composé spécialement pour l'occasion. "C'est un travail d'investigation qui est super long, mais très agréable aussi", explique-t-il à France Bleu Orléans. "Je fais le rat de bibliothèque, j'analyse, je me documente. Après, il y a l'écriture, la composition, le mixage... Et cette année, je vais chanter sur l'embrasement de la cathédrale."

Devant plus de 20 000 personnes, au son des tambours

Accompagné par des tambours qui seront positionnés à 35m de lui, Luc Arbogast chantera donc l'hymne sur le parvis de la cathédrale. "Le protocole des fêtes johanniques restera à sa place", prévient Luc Arbogast.

Je n'ai aucune prétention de vouloir relooker, je vais essayer de donner un musicalité différente, de participer à ma manière à ces fêtes.

Une cérémonie devant du public, sans jauge. "Je pense que je vais avoir un peu le trac, il y aura environ 20 000 personnes et il y aura un passage solo, mais je ne stresse pas car les gens ne viennent pas pour moi mais pour assister à la cérémonie. Je sais que cette année, ça va être grandiose, il y aura vraiment tout le monde, car beaucoup ont été frustrés avec la période que l'on a vécu."

Cérémonie traditionnelle, suivie d'un set électro

Cette cérémonie traditionnelle sera suivi d'une soirée un peu plus dans l'air du temps avec un set électro, absent lui aussi à cause de la crise sanitaire. le Français Tony Romera, les lauréats du Orléans DJ Cast 2022 et une pointure, le Néerlandais Oliver Heldens seront aux platines. Une initiative saluer par Luc Arbogast. "C'est excellent, ça prouve une volonté de modernité, une ouverture sur le monde. Ce qui est rigolo, confie le soliste, c'est que je suis moi-même fan de musique électro, et j'espère que l'an prochain, si je suis là, j'aurais ma petite place, au moins une demi-heure, pour mixer mes propres sons sur le set électro, ça me ferait vraiment plaisir (rires)."