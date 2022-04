Fêtes de Jeanne d'Arc : une cinéaste ukrainienne sera l'invitée d'honneur le 8 mai

Le choix n'est pas anodin : en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, le maire d'Orléans a décidé d'inviter cette année Masha Kondakova. Cette réalisatrice ukrainienne de 35 ans présidera les cérémonies commémoratives du 8 mai qui marquent la libération de la ville par Jeanne d'Arc.

" C'est une femme et à l'image de Jeanne, elle est courageuse" : c'est avec ces mots que Serge Grouard, le maire d'Orléans, a dévoilé ce vendredi soir le nom de l'invitée d'honneur des 593èmes Fêtes Johanniques. Il s'agit donc de Masha Kondakova, une actrice et cinéaste de 35 ans, qui vit entre Paris et Kiev où réside encore une partie de sa famille.

Sur le front en 2020 avec des soldates ukrainiennes

Il y a deux ans, la jeune femme a réalisé un documentaire tourné sur la ligne de front, au Donbass, à l'est de l'Ukraine. Elle avait donné la parole à trois femmes soldates engagées pour la défense de leurs pays. Inner Wars, c'est le titre, est actuellement disponible sur la plateforme d'Arte.TV

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Masha Kondakova a donné quelques interviews en France pour exprimer sa solidarité avec les Ukrainiens et dénoncer aussi les horreurs du conflit et notamment les nombreux viols de femmes ukrainiennes.

Merci. C'est un honneur pour moi

En invitant cette réalisatrice, Serge Grouard veut marquer le soutien total de la ville envers l'Ukraine. C'était déjà le cas avec l'accueil d'une centaine réfugiés dans la cité johannique depuis le mois de mars. Ce vendredi soir, sur son compte Instagram, Masha Kondakova a remercié la municipalité pour l'invitation. " C'est un honneur pour moi" a précisé la réalisatrice. Elle est attendue le 8 mai à Orléans où elle fera un discours hommage à Jeanne et prendra part au cortège commémoratif.