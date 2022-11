Fêtes de l'Ours à l'UNESCO : "ce serait une reconnaissance ultime" pour le maire de Prats-de-Mollo

Les fêtes de l'Ours vont-elles décrocher le graal ? Après dix ans de démarches, c'est cette semaine que la candidature de leur inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco est étudiée. Cela pourrait se faire dès demain (mardi 29 novembre), selon Claude Ferrer, le maire de Prats-de-Mollo invité de France Bleu Roussillon ce lundi.

Pour l'édile, qui fait partie de la délégation qui défend la candidature à Rabat (Maroc), cette inscription serait une reconnaissance ultime du patrimoine catalan. Elle permettrait aussi de sanctuariser ces fêtes qui ne sont plus qu'au nombre de trois en France. L'Unesco demandera le cas échéant de mettre en valeur ce patrimoine tout au long de l'année et pas seulement lors des festivités organisées en février. Pour autant, pas question de dénaturer les fêtes de l'Ours explique Claude Ferrer "on pourra continuer à faire ce que l'on veut, comme on le veut, les faire évoluer ou les garder telles qu'elles sont si nous le souhaitons".

La candidature pourrait être étudiée dès ce mardi. Elle est défendue par la France mais aussi l'Andorre où une commune organise elle aussi une fête de l'Ours. Une délégation catalane a fait le déplacement avec Claude Ferrer mais aussi des représentants des communes d'Arles-sur-Tech et Saint-Laurent-de-Cerdans, les deux autres communes qui font perdurer cette tradition.