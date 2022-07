Fêtes de la Madeleine 2022 : le marché saturé des punching-ball électroniques : "c'est un incontournable"

Si vous avez fait un tour aux Fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan, vous êtes forcément passé devant un punching-ball électronique. Le but : taper le plus fort possible pour faire grimper un compteur. Dans toutes les rues du centre-ville, nous en avons comptabilisé 62. "Le but s'est de taper pour battre le record", explique Axel, 16 ans. "Mon record c'est 953." Ses copains à côté ne rivalisent pas. "Moi je frôle les 900 mais je n'y arrive pas." Il tape. 800. Dommage.

La saturation du marché des punching-ball

"C'est un jeu pour se défouler, c'est l'assurance de ne pas vomir", lâche ces jeunes festayres en plein concours de frappe. "C'est un incontournable des fêtes", analyse Karl Magimel qui gère deux stands de punching-ball. "Pendant les ferias des groupes de garçons font des concours. Il y a les concours d'éthylotest, et d'autres qui s'amusent à avoir le meilleur score au punching-ball, chacun veut montrer son courage", sourit-il.

Mais le problème c'est que cette année, le marché du punching-ball est saturé aux fêtes de Mont-de-Marsan, personne n'y trouve donc son compte. "Prenez une rue. Si il y a deux restaurants ils vont cartonner, s'il y en 50, ils seront tous à vide avec six clients à table." C'est donc à celui qui aura le meilleur emplacement.