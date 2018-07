Mont-de-Marsan, France

A partir de 4 heures du matin, dans cette bodega sans alcool, la star, c'est la soupe à l'oignon, servie sous le ciel étoilé, brûlante, avec gruyère et croûtons. Et tant au coeur de la nuit jusqu'au petit matin, cette soupe fumante a du succès auprès des festayres alcoolisés.

"Cela aide à retrouver ses esprits, à se remettre la tête à l'endroit, et de se réchauffer avant d'aller dormir", confirme Jean-Baptiste, un peu éméché, qui vient chaque année du Nord faire la feria avec sa bande de cousins.

Aider à décuver

160 litres ont été préparés ce week-end, par les membres de la Fédération des motards en colère, dont fait partie Sandrine Bosquet. "On ne va pas à la feria, on est de l'autre côté du décor. Mais c'est sympa, l'ambiance est bonne enfant, on rigole avec les jeunes, on les aide à décuver !"

Vu l'état dans lequel se trouvent la plupart des festayres quand ils prennent place à table (joyeux au minimim - ils ne prendront de toute façon pas la voiture pour rentrer) - le but des Motards en colère est moins de sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'alcool au volant, que de récolter des fonds pour leur association, pour pouvoir mener d'autres actions dans l'année.

Le bol de soupe aux oignons est à 2,50 €. De quoi calmer les fringales nocturnes ! La bodega sert des plats chauds de minuit à midi.