Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan : un dispositif spécial face aux piqûres sauvages

Le 20 juillet, ce sera le début des Fêtes de la Madeleine. À Mont-de-Marsan, où les festayres sont attendus plus nombreux qu'en 2019, les organisateurs ont dû adapter le dispositif de sécurité pour faire face au phénomène de piqûres sauvages.

Les fêtes de la Madeleine approchent à grands pas. Des fêtes très attendues à Mont-de-Marsan, après deux ans d'annulation à cause du Covid-19. Pour cette édition 2022, les festayres devraient être encore plus nombreux. "Il y a une inquiétude, car l'attente de ces fêtes pendant plus de deux, cela peut donner le meilleur comme le pire", déclare Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan.

Alors le dispositif de sécurité a été repensé sur certains points, avec une nouvelle préoccupation cette année : la prise en charge les victimes de piqûres sauvages. Un phénomène qui n'épargne pas les traditionnelles fêtes du Sud-Ouest, puisque selon le procureur, une vingtaine de personnes en ont été victimes lors des fêtes de la Saint-Jean de Saint-Sever, au mois de juin.

Des prélèvements sanguins sur place

La première chose à faire si vous êtes victime d'une piqûre lors des fêtes de la Madeleine, est de vous rendre au poste de secours. Là, les équipes de la croix rouge, de la protection civile et du SAMU pourront déterminer votre état de santé et si besoin vous envoyer à l'hôpital où les effectifs de soignants seront renforcés, notamment pour prendre en charge ce type de cas.

Par ailleurs, il est important de réaliser rapidement un prélèvement sanguin ou urinaire pour savoir s'il y avait une toxine dans la piqûre. Pour ça, un laboratoire d'analyses à proximité sera ouvert toute la journée lors des fêtes et fermera plus tard. Le vendredi et samedi soir, un laborantin viendra lui-même effectuer les prélèvements sur place au poste de secours, jusqu'à la fermeture à 4 heures du matin. Enfin, la préfecture ainsi que le procureur rappellent l'importance de déposer rapidement plainte, au commissariat ou en gendarmerie.

Des affiches comme celles-ci seront placardées dans les rues de Mont-de-Marsan lors des fêtes de la Madeleine - Préfecture des Landes

Ne pas alimenter une psychose

"C'est difficile pour les autorités d'aborder ce sujet, parce qu'on a une avalanche de rumeurs", explique Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan. "On a parlé de mort dans les Landes, de personne dans le coma, c'est totalement faux." Aborder le sujet des piqûres est un exercice d'équilibriste pour le procureur. "Ne pas nourrir une psychose tout en montrant qu'on prend le sujet a bras le corps, c'est difficile", poursuit-il. "Mais il faut pouvoir rassurer les personnes, leur dire que ce n'est pas anodin, que c'est pris en compte tant sur le plan médical que judiciaire."

Pas d'autre grande nouveauté en terme de sécurité

En ce qui concerne le dispositif de sécurité au sens large, il n'y a pas d'autre grande nouveauté. Des dizaines de kilomètres de barrières seront installés pour mettre en place un périmètre de sécurité étanche, avec 29 points d'entrée. Le nombre de forces de l'ordres présentes à la fois dans le périmètre et à l'extérieur a augmenté par rapport à 2019. Les contrôles seront renforcés (alcool, stupéfiants, explosifs), notamment sur les routes. "On n'est pas bons en terme de sécurité routière dans les Landes", déplore la préfète, Françoise Tahéri. "On décompte déjà 19 morts en 2022, il y en a eu 26 sur toute l'année 2021."

Pas question, alors, que les fêtes soient endeuillées par des accidents de la route. Les contrôles routiers pourront se faire à des endroits différents de d'habitude, prévient le procureur. Concernant les piétons et cyclistes, des passages aménagés et sécurisés le long des routes seront prévus. Pour garantir la sécurité des festayres sur le trajet aller et retour, des lignes de bus sont aménagées, à l'échelle de l'agglomération et du département.