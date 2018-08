Tarn, France

À Carmaux, les fêtes de la Saint-Privat sont une institution depuis le XIXe siècle. Chaque troisième week-end d'août, ce sont plus de20.000 personnes qui s'y retrouvent autour de manèges, de concours de pétanque, de concerts, de bandas et bien sûr de bodegas, ces bars éphémères typiques. Et depuis l'an dernier, sur les cinq bodegas on trouve le vendredi soir une "bodegay" avec transformistes et gogo-danseurs. Des performances inhabituelles dans la cité minière.

"À Carmaux, vous ne verrez jamais deux garçons ou deux filles oser s'embrasser"

L'idée de cet événement est née dans l'esprit de Rémy Fréjaville. Il a passé son enfance à Carmaux et il aurait aimé venir à une bodega comme celle-là quand il était jeune. "Cela m'aurait beaucoup apporté, explique-t-il. À l'époque, j'avais une totale méconnaissance de ce qui m'arrivait. Cela m'aurait peut-être ouvert les yeux et m'aurait aidé peut-être dédramatiser les choses"

On m'a dit que c'était risqué. Des amis n'ont pas voulu venir pas peur de débordements. Et en fait, ça a fait réfléchir des parents. Il y a même un jeune garçon qui m'a dit qu'il avait fait son coming-out suite à la "bodegay". — Rémy Fréjaville, un des organisateurs

Devinez où on est ? On vous dit tout : Ça se passe à Carmaux et avec la super asso #PointDeFût. RdV à 19h à la #Bodegaypic.twitter.com/2rnjpEfMi9 — LeRefuge31 (@le_refuge31) August 17, 2018

L'année dernière avait lieu la première édition de cette "bodegay". Elle était organisée par l'association locale Point de Fût à laquelle Rémy Fréjaville appartient. Malgré les craintes des organisateurs, elle fut un succès.

"Vous verrez jamais dans une ville comme Carmaux deux garçons marcher main dans la main, déplore Rémy Fréjaville. Et c'est ce que je veux amener dans cette soirée : deux garçons sur la piste de danse qui s'embrassent, deux filles, un couple d'hétéro et que _cela ne gêne personne_." Mais il reste encore du chemin à faire pour en arriver là. Georgette 74 ans n'apprécie pas cette "bodegay". "Ce n'est pas de ma génération. Et puis je n'aimerais pas cette ambiance."

Une bodega "d'utilité publique"

Malgré quelques réticences, Rémy Fréjaville souhaite développer son concept. Il aimerait de cette bodega puisse s'implanter dans les fêtes d'autres villes de la taille de Carmaux. Car pour lui, c'est un événement "d'utilité publique".

Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Le Refuge qui vient en aide aux homosexuels chassés de leur domicile familial.